Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 ноября поможет подготовиться к важным событиям. Львам в этот день астрологи сулят нахождение в кругу семьи, а Рыб могут начать беспокоить давние болезни. Подробнее о прогнозе читайте в материале.
Овен
Воскресенье у Овнов будет размеренное и спокойное. Никаких неожиданностей и бурных эмоций в этот день не предвидится.
Телец
Тельцам стоит более бережно относиться к недавно купленным или подаренным вещам, так как в этот день есть риск что-то сломать.
Близнецы
Близнецам 6 ноября захочется провести день активно. Это могут быть занятия спортом, поездка за город или просто пешая прогулка.
Рак
Ракам воскресенье принесет домашние заботы и очень много различных дел, из-за которых к вечеру они будут просто валиться с ног.
Лев
Львам звезды в этот день обещают приятные встречи и нахождение в кругу семьи. Они могут здорово отдохнуть и расслабиться.
Дева
Девам стоит прислушаться к своему внутреннему голосу. Если придется делать выбор, им советуют доверять только себе и самым близким людям. Советы со стороны могут ввести их в заблуждение.
Весы
Весы могут серьезно поскандалить со своей второй половинкой или кем-то из членов семьи. Всему виной коридор затмений, который подрывает эмоциональное состояние и делает его не очень стабильным.
Скорпион
Скорпионам лучше воздержаться от поездок куда-либо, покупок и трат денег. 6 ноября - не лучший день для растрат, так как чем больше они потратят в этот день, тем сложнее будет восстановить финансовый запас.
Стрелец
Стрельцам звезды прогнозируют занятие любимыми делами, хобби, прогулки на свежем воздухе и встречи с друзьями.
Козерог
Козероги 6 ноября могут встретиться с людьми из прошлого. Встреча будет не очень приятной, так что следует морально к этому подготовиться.
Водолей
Не стоит откладывать неприятные дела или разговоры на потом. Лучше все сложные дела сделать в первой половине дня, чтобы избежать лишних нервов.
Рыбы
Рыбы будут переживать из-за проблем со здоровьем. Звезды уточняют, что это будет не простуда, а какие-то хронические болячки, которые дадут о себе знать.
Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, которых "озолотит" декабрь.