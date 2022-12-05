Составлен гороскоп для всех знаков Зодиака на вторник, 6 декабря. Узнайте, что этот день принесет именно вам.
Овен
Овны вынуждены будут куда-то ехать для оформления документов, получения разрешения, написания заявления, подписания договора и т.п.
Телец
У Тельцов этот день будет посвящен решению юридических моментов. Также придется отстаивать свои права и с кем-то спорить.
Близнецы
Близнецы проведут день легко и расслабленно. Возможно, будут делать что-то руками. Например, решат заняться хенд-мейдом или сделают мелкий ремонт по дому.
Рак
Раки будут ностальгировать, пересматривать старые фото, созваниваться или списываться с людьми из прошлого.
Лев
Львы посвятят себя творчеству. Например, они могут пойти на какой-то спектакль, выставку, посетить кинотеатр или заняться чем-то связанным с творчеством дома.
Дева
Девы будут заняты рабочими делами и рутинными вопросами. День пройдет в спешке выполнения задач от начальства.
Весы
У Весов могут быть неприятности на работе. Например, их отчитают за недобросовестное выполнение какого-то поручения, за прогул или опоздание.
Скорпион
Скорпионам важно в этот день не бросаться громкими словами и не давать обещаний, иначе есть риск упасть в грязь лицом.
Стрелец
Стрельцам нужно следить за своим здоровьем. В этот день организм может подавать тревожные звоночки.
Козерог
Козерогам астрологи на 6 декабря обещают насыщенный день с интересными встречами и новыми открытиями.
Водолей
Водолеи обязательно должны связаться со своими родными или съездить к ним, если есть такая возможность. Так как родственники очень скучают и огорчаются, если о них долго не вспоминают.
Рыбы
Рыбам звезды советуют перестать мечтать о чем-то заоблачном, и начать предпринимать конкретные действия в направлении достижения четких целей. Только так можно увидеть результат от своих стараний и работы.
Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, для которых новая неделя станет началом "белой полосы".