Астрологи рассказали, какие события принесет этот день.

Составлен гороскоп для всех знаков Зодиака на вторник, 6 декабря. Узнайте, что этот день принесет именно вам.

Овен

Овны вынуждены будут куда-то ехать для оформления документов, получения разрешения, написания заявления, подписания договора и т.п.

Телец

У Тельцов этот день будет посвящен решению юридических моментов. Также придется отстаивать свои права и с кем-то спорить.

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Близнецы

Близнецы проведут день легко и расслабленно. Возможно, будут делать что-то руками. Например, решат заняться хенд-мейдом или сделают мелкий ремонт по дому.

Рак

Раки будут ностальгировать, пересматривать старые фото, созваниваться или списываться с людьми из прошлого.

Лев

Львы посвятят себя творчеству. Например, они могут пойти на какой-то спектакль, выставку, посетить кинотеатр или заняться чем-то связанным с творчеством дома.

Дева

Девы будут заняты рабочими делами и рутинными вопросами. День пройдет в спешке выполнения задач от начальства.

Весы

У Весов могут быть неприятности на работе. Например, их отчитают за недобросовестное выполнение какого-то поручения, за прогул или опоздание.

Скорпион

Скорпионам важно в этот день не бросаться громкими словами и не давать обещаний, иначе есть риск упасть в грязь лицом.

Стрелец

Стрельцам нужно следить за своим здоровьем. В этот день организм может подавать тревожные звоночки.

Козерог

Козерогам астрологи на 6 декабря обещают насыщенный день с интересными встречами и новыми открытиями.

Водолей

Водолеи обязательно должны связаться со своими родными или съездить к ним, если есть такая возможность. Так как родственники очень скучают и огорчаются, если о них долго не вспоминают.

Рыбы

Рыбам звезды советуют перестать мечтать о чем-то заоблачном, и начать предпринимать конкретные действия в направлении достижения четких целей. Только так можно увидеть результат от своих стараний и работы.

Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, для которых новая неделя станет началом "белой полосы".

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