Астрологи составили прогноз на 5 декабря 2022 года для всех знаков Зодиака. В этот день повезет большинству представителей разных зодиакальных созвездий, однако некоторым из них все же придется столкнуться с неприятностями.
Овен
Завтра ваши ожидания и реальность совпадут. Поэтому можете смело реализовывать все свои деловые планы. Заручитесь поддержкой единомышленников.
Телец
Весь день у вас пройдет в раздумьях. Что-то будет тревожить вас, однако пока вы не найдете источник негативных мыслей, не сможете побороть это состояние.
Близнецы
Проявите в этот день все свое трудолюбие. Только так вы сможете совершить прорыв в карьере и получить похвалу от начальства.
Рак
Вы рискуете потерять круглую сумму денег из-за своих соблазнов. Прежде чем совершить какую-то масштабную покупку, подумайте, реально ли она вам нужна и какую пользу принесет.
Лев
В понедельник вам нужно больше внимания обращать на глобальные задачи, а не на мелочи. Не тратьте свою энергию на токсичных людей, чтобы не погрязнуть в пучине негатива.
Дева
В этот день вам сложно будет что-то планировать, ведь у судьбы свои планы на ваш счет. Астрологи советуют вам просто расслабиться и получать удовольствие.
Весы
Завтра могут рухнуть все ваши планы и надежды. Не огорчайтесь раньше времени и помните, все, что вас не убивает - делает вас сильнее.
Скорпион
День пройдет в конфликтах и спорах с коллегами, друзьями и даже родственниками. Вы привыкли всегда отстаивать свою точку зрения, но в этот день лучше отпустить ситуацию и просто слушать.
Стрелец
В понедельник вы получите желаемое, связанное с работой. Вероятно, это будут финансовые поступления после завершения какого-то важного проекта. В целом день пройдет легко.
Козерог
Воспользуйтесь завтра всеми своими возможностямИ, чтобы улучшить свою жизнь. Не ищите проблем на ровном месте и не создавайте их себе сами.
Водолей
Вас ждут новые знакомства. Вполне вероятно, что с новыми знакомыми вы можете отправиться в путешествие своей мечты. Для вас наступает благоприятный период.
Рыбы
Перед вами откроются новые горизонты, и только от вас зависит, как вы воспользуетесь этими возможностями. В этот день вам запрещено сомневаться и во всем искать подвох.