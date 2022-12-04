Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 5 декабря 2022 года для всех знаков Зодиака. В этот день повезет большинству представителей разных зодиакальных созвездий, однако некоторым из них все же придется столкнуться с неприятностями.

Овен

Завтра ваши ожидания и реальность совпадут. Поэтому можете смело реализовывать все свои деловые планы. Заручитесь поддержкой единомышленников.

Телец

Весь день у вас пройдет в раздумьях. Что-то будет тревожить вас, однако пока вы не найдете источник негативных мыслей, не сможете побороть это состояние.

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Близнецы

Проявите в этот день все свое трудолюбие. Только так вы сможете совершить прорыв в карьере и получить похвалу от начальства.

Рак

Вы рискуете потерять круглую сумму денег из-за своих соблазнов. Прежде чем совершить какую-то масштабную покупку, подумайте, реально ли она вам нужна и какую пользу принесет.

Лев

В понедельник вам нужно больше внимания обращать на глобальные задачи, а не на мелочи. Не тратьте свою энергию на токсичных людей, чтобы не погрязнуть в пучине негатива.

Дева

В этот день вам сложно будет что-то планировать, ведь у судьбы свои планы на ваш счет. Астрологи советуют вам просто расслабиться и получать удовольствие.

Весы

Завтра могут рухнуть все ваши планы и надежды. Не огорчайтесь раньше времени и помните, все, что вас не убивает - делает вас сильнее.

Скорпион

День пройдет в конфликтах и спорах с коллегами, друзьями и даже родственниками. Вы привыкли всегда отстаивать свою точку зрения, но в этот день лучше отпустить ситуацию и просто слушать.

Стрелец

В понедельник вы получите желаемое, связанное с работой. Вероятно, это будут финансовые поступления после завершения какого-то важного проекта. В целом день пройдет легко.

Козерог

Воспользуйтесь завтра всеми своими возможностямИ, чтобы улучшить свою жизнь. Не ищите проблем на ровном месте и не создавайте их себе сами.

Водолей

Вас ждут новые знакомства. Вполне вероятно, что с новыми знакомыми вы можете отправиться в путешествие своей мечты. Для вас наступает благоприятный период.

Рыбы

Перед вами откроются новые горизонты, и только от вас зависит, как вы воспользуетесь этими возможностями. В этот день вам запрещено сомневаться и во всем искать подвох.

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