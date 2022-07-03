Понедельник, 4 июля, для многих знаков Зодиака пройдет спокойно. Практически не предвидится какие-то неожиданные повороты судьбы. Подробнее о том, что астрологи прогнозируют каждому - читайте в материале УНИАН.
Овен
День будет спокойным и размеренным. Однако если у вас будет плохое настроение, поговорите с близкими. Это действительно поможет.
Телец
В этот день вы получите положительные новости. Они могут быть связаны с карьерными достижениями.
Близнецы
Несмотря на то, что сегодня вы будете погружены в рабочие вопросы, внутри будете ощущать гармонию и покой, к которым давно стремились.
Рак
4 июля принесет вам общение с человеком, который поможет разобраться со своими чувствами и принять верное решение в сфере, которая давно волнует.
Лев
Львам этот день принесет негативные новости касательно бизнеса.
Тем, у кого бизнеса нет, стоит быть начеку у себя на работе. Возможно, вас кто-то подсиживает.
Дева
Понедельник для Дев пройдет в решении семейных вопросов. Не всегда они будут положительными, однако ситуации помогут сблизиться с родственниками.
Весы
Астрологи советуют провести время с пользой. Можете заняться спортом, сходить в парк с родными, прочесть книгу или посмотреть увлекательный фильм.
Скорпион
В отличие от других знаков Зодиака, начало недели для Скорпионов будет "горячим". В первую очередь этот день принесет новые любовные приключения.
Стрелец
Звёзды советуют не скрывать эмоции и говорить близким людям о том, что вы чувствуете.
Козерог
Верьте в себя. Эта вера поможет найти силы на новые свершения и достижения.
Водолей
Водолеям стоит начинать собирать чемоданы. Их ждёт увлекательное путешествие, которое принесет полную перезагрузку всей жизни.
Рыбы
Сейчас в вашей жизни довольно много событий, которые заставляют нервничать и переживать. Астрологи рекомендуют больше думать о себе и беречь свое здоровье.
Напомним, астролог Влад Росс оценил угрозу ядерной войны и рассказал о болезнях Путина.
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