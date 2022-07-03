Астрологи прогнозируют, что понедельник, на удивление, будет спокойным и размеренным.

Понедельник, 4 июля, для многих знаков Зодиака пройдет спокойно. Практически не предвидится какие-то неожиданные повороты судьбы. Подробнее о том, что астрологи прогнозируют каждому - читайте в материале УНИАН.

Овен

День будет спокойным и размеренным. Однако если у вас будет плохое настроение, поговорите с близкими. Это действительно поможет.

Телец

В этот день вы получите положительные новости. Они могут быть связаны с карьерными достижениями.

Близнецы

Несмотря на то, что сегодня вы будете погружены в рабочие вопросы, внутри будете ощущать гармонию и покой, к которым давно стремились.

Рак

4 июля принесет вам общение с человеком, который поможет разобраться со своими чувствами и принять верное решение в сфере, которая давно волнует.

Лев

Львам этот день принесет негативные новости касательно бизнеса.

Тем, у кого бизнеса нет, стоит быть начеку у себя на работе. Возможно, вас кто-то подсиживает.

Дева

Понедельник для Дев пройдет в решении семейных вопросов. Не всегда они будут положительными, однако ситуации помогут сблизиться с родственниками.

Весы

Астрологи советуют провести время с пользой. Можете заняться спортом, сходить в парк с родными, прочесть книгу или посмотреть увлекательный фильм.

Скорпион

В отличие от других знаков Зодиака, начало недели для Скорпионов будет "горячим". В первую очередь этот день принесет новые любовные приключения.

Стрелец

Звёзды советуют не скрывать эмоции и говорить близким людям о том, что вы чувствуете.

Козерог

Верьте в себя. Эта вера поможет найти силы на новые свершения и достижения.

Водолей

Водолеям стоит начинать собирать чемоданы. Их ждёт увлекательное путешествие, которое принесет полную перезагрузку всей жизни.

Рыбы

Сейчас в вашей жизни довольно много событий, которые заставляют нервничать и переживать. Астрологи рекомендуют больше думать о себе и беречь свое здоровье.

Напомним, астролог Влад Росс оценил угрозу ядерной войны и рассказал о болезнях Путина.

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