В целом день обещает быть веселым.

Астрологи составили гороскоп на 4 августа 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Овен

В пятницу вы сможете расставить все точки над "і" в отношениях с парнером. Если вас давно что-то беспокоило, то пришло время все решить раз и навсегда. Не бойтесь выражать свои чувства.

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Телец

Весь день ваша интуиция будет на пике, а поэтому очень важно, чтобы вы к ней прислушивались. Внутренний голос направит вас в нужное русло. Постарайтесь обойтись завтра без рисков.

Близнецы

Не стройте масштабных планов, так как им все равно не суждено завтра сбыться. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые изменят ход событий. Но это будет некритично.

Рак

В эту пятницу вы испытаете незабываемые эмоции. Скорее всего, ваши близкие готовят вам какой-то вау-сюрприз. Что ж, это прекрасная возможность поднять себе настроение и насладиться общением с родными.

Лев

Завтра вам стоит проявить свои лидерские качества. А ваши хитрость и харизма позволят вам склонить на свою сторону единомышленников. Готовьтесь к позитивным переменам.

Дева

Девам стоит уделить внимание на их финансовое положение. Подумайте, на чем вы можете сэкономить, а где можете порадовать себя чем-то приятненьким. Воздерживайтесь от необдуманных трат.

Весы

Завтра вы можете испытать такое чувство, как эмпатия. Вы будете всем сопереживать, что пошатнет ваше внутреннее состояние. Не применяйте на себя чужую боль, просто поддержите того, кому это нужно.

Скорпион

День будет благоприятным для занятий спортом. Уделите время своему физическому здоровью, чтобы не только подкорректировать фигуру, если это нужно, но и чтобы поднять иммунитет.

Стрелец

В этот день вас может посетить гениальная идея, которой вам обязательно стоит поделиться со своим начальством. Вы можете начать заниматься новым проектом, который принесет вам славу и деньги.

Козерог

Завтра вам придется выполнять данные ранее обещания. Если вы этого не сделаете, то подорвете свой арторитет перед другими. Оно вам надо? Так что берите себя в руки и действуйте.

Водолей

Водолеям захочется свободы и независимости, поэтому вы можете ото всех сбежать. Побудьте в одиночестве и подумайте о будущем. Расслабьтесь, отдохните, вкусно поешьте.

Рыбы

Рыбы наконец-то обретут внутренний покой. В пятницу вы можете ни о чем не переживать, потому что ваша жизнь начинает налаживаться. Ура!

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