Астрологи рассказали, чего следует ожидать в пятницу.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на пятницу, 30 декабря. Согласно прогнозу, Близнецам стоит готовиться к прогулке в первой половине дня, а Водолеи будут горько плакать.

Овен

В этот день будет какая-то очень нервная ситуация, которую потребуется срочно решить. Трудности будут связаны с личными взаимоотношениями в семье.

Телец

В этот день к Тельцам могут прийти в гости, или они сами станут гостями для близких родственников или друзей.

Видео дня

Близнецы

В первой половине дня Близнецы могут отправиться на прогулку или за покупками, а во второй половине дня посвятят себя работе и бытовым делам.

Рак

В пятницу Раки будут заниматься домашними делами. На них свалится уборка, готовка, поиск подарков на Новый год и прочая предпраздничная суета.

Лев

День, когда нужно попрощаться с ненужными вещами. Если у них что-то есть, что жалко выбросить, но этой вещью Львы уже не пользуются, можно отдать это на благотворительность.

Дева

В этот день окружающие будут пытаться как-то задеть Дев, но звезды советуют подготовиться к защите своих личных границ.

Весы

В этот день стоит контролировать свои расходы и не вестись на поводу у слишком привлекательных скидок, чтобы не оказаться в канун нового года с пустым кошельком.

Скорпион

Их могут преследовать грустные мысли, вызванные недавними проблемами. Звезды советуют позволить себе забыть об этом хотя бы на несколько дней.

Стрелец

Стрельцы получат хорошие новости касательно своей карьеры. Возможно, они пойдут на повышение.

Козерог

Звезды обещают хорошие эмоции, полученные от времени, проведенного вместе со своими друзьями и родными, которых давно не видели.

Водолей

Водолеям 30 декабря принесет слезы и разочарования. Главное - держать себя в руках.

Рыбы

Канун Нового года подарит прилив сил и энергии. Появится мотивация делать какие-то важные дела, ехать куда-то, что-то новое покупать для дома.

Напомним, таролог предупредила об опасности крупный город Украины.

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