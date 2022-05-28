Узнайте, что ждет завтра именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на 29 мая 2022 года для всех знаков Зодиака. Для кого этот день пройдет максимально удачно - читайте далее.

Овен

Воскресенье - это удачный день для решения любых проблем. Будьте немного мудрее и добрее, чтобы сгладить острые углы.

Телец

Ваше руководство может высоко оценить ваши старания. Высока вероятность того, что вы получите премию.

Близнецы

Завтра успех вам принесут только те дела, которые вы заранее тщательно продумали. Рисковать не стоит.

Рак

Ваша деловая хватка сыграет вам завтра на руку. Вы можете встретить союзников и создать с ними новый проект.

Лев

Звезды предупреждают вас о конфликтах с близкими людьми. Вы сможете выйти сухими из воды, но только если проявите свою рассудительность.

Дева

Судьба подготовила вам новое увлечение. И только от вас зависит, чем оно обернется для вас - бурным романом или кратковременной интрижкой.

Весы

Завтра Весы будут купаться в лучах славы. Вы так и будете притягивать к себе противоположный пол.

Скорпион

Вы можете найти какую-то очень ценную вещь. Даже если на первый взгляд она покажется вам ерундой, не спешите ее выбрасывать.

Стрелец

Завтра судьба испытает вас на прочность. Возможны серьезные проблемы как на работе, так и в личной жизни.

Козерог

Возможно, вас ждет увлекательное путешествие или неожиданное знакомство, которое запомнится надолго.

Водолей

Вы можете стать жертвой обмана со стороны человека, от которого вы совсем этого не ожидали.

Рыбы

Завтра избыток энергии может оказаться для вас разрушительным. Не стоит быть слишком инициативным.

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