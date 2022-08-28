Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 29 августа 2022 года для всех знаков Зодиака. Кого ждет успех и счастье в этот день - читайте далее.

Овен

Весь день окружающие будут провоцировать вас, выводить на эмоции, возможны скандалы и ссоры.

Телец

Завтра вам лучше заняться старыми делами и не начинать новые. Есть риск допустить серьезную ошибку.

Відео дня:

Близнецы

Ваш жизненный потенциал будет на высоте, поэтому в этот день вы сможете сделать все запланированное.

Рак

Было бы неплохо, если бы вы подумали о прошлом, проанализировали свое поведение, сделали работу над ошибками.

Лев

Вас ждет встреча с человеком, который станет для вас покровителем. Высока вероятность того, что вместе вы сможете многого добиться.

Дева

На работе вы можете столкнуться лбами с коллегами, но не стоит преждевременно расстраиваться. Вам удастся решить любую проблему.

Весы

Лучше провести этот день в спокойной атмосфере и не выделяться среди окружающих.

Скорпион

Вы можете столкнуться с обманом или предательством недоброжелателя. Фильтруйте людей, которых впускаете в свою жизнь.

Стрелец

Звезды предостерегают от физических нагрузок и коллективных мероприятий. Вечером возможно плохое самочувствие.

Козерог

Весь день вам лучше воздерживаться от общения с людьми, иначе вы рискуете попасть в пучину неприятностей.

Водолей

Завтра ваши ожидания могут не совпасть с реальность, что может выбить вас из привычного ритма жизни.

Рыбы

Есть риск, что вас могут уволить. Не стоит ссориться с начальством. Лучше займитесь своей работой.

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