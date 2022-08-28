Астрологи составили прогноз на 29 августа 2022 года для всех знаков Зодиака. Кого ждет успех и счастье в этот день - читайте далее.
Овен
Весь день окружающие будут провоцировать вас, выводить на эмоции, возможны скандалы и ссоры.
Телец
Завтра вам лучше заняться старыми делами и не начинать новые. Есть риск допустить серьезную ошибку.
Близнецы
Ваш жизненный потенциал будет на высоте, поэтому в этот день вы сможете сделать все запланированное.
Рак
Было бы неплохо, если бы вы подумали о прошлом, проанализировали свое поведение, сделали работу над ошибками.
Лев
Вас ждет встреча с человеком, который станет для вас покровителем. Высока вероятность того, что вместе вы сможете многого добиться.
Дева
На работе вы можете столкнуться лбами с коллегами, но не стоит преждевременно расстраиваться. Вам удастся решить любую проблему.
Весы
Лучше провести этот день в спокойной атмосфере и не выделяться среди окружающих.
Скорпион
Вы можете столкнуться с обманом или предательством недоброжелателя. Фильтруйте людей, которых впускаете в свою жизнь.
Стрелец
Звезды предостерегают от физических нагрузок и коллективных мероприятий. Вечером возможно плохое самочувствие.
Козерог
Весь день вам лучше воздерживаться от общения с людьми, иначе вы рискуете попасть в пучину неприятностей.
Водолей
Завтра ваши ожидания могут не совпасть с реальность, что может выбить вас из привычного ритма жизни.
Рыбы
Есть риск, что вас могут уволить. Не стоит ссориться с начальством. Лучше займитесь своей работой.