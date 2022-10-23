Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 24 октября 2022 года для всех знаков Зодиака. Для кого этот день будет благоприятным и для чего - читайте далее.

Овен

Овнов будет поджидать удача буквально на каждом шагу. Звезды говорят, что понедельник пройдет для вас легко и спокойно, а также вы можете решить любой вопрос.

Телец

А вот Тельцам стоит быть осторожнее в высказываниях, чтобы не нажить себе врагов. Последнее время вы уж слишком много на себя берете, сейчас вам стоит притормозить.

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Близнецы

Понедельник будет для вас очень плодотворным, поэтому первую половину дня нужно посвятить работе, а вот вечером можете расслабиться в кругу близких людей.

Рак

Вас ждет финансовая удача. Астрологи говорят, что вам может поступить на банковскую карту достаточно крупная сумма денег. Порадуйте себя чем-то приятным.

Лев

Львам этот день сулит успех на любовном фронте. Вы можете получить неожиданный подарок от человека, от которого и вовсе этого не ждали.

Дева

Девам завтра стоит больше отдыхать. Если вы будете перегружать себя, то рискуете выгореть окончательно. Отнеситесь более серьезно к своему ментальному и физическому здоровью.

Весы

Весы могут попасть в такой круговорот событий, из которого им будет сложно выбраться. Есть риск, что вы окажетесь в любовном треугольнике, сами того не подозревая.

Скорпион

В этот день Скорпионы будут очень страстными, поэтому эксперты вам советуют не терять ни минуты и провести этот день с любимым человеком.

Стрелец

Завтра Стрельцам стоит больше времени находится в местах массового скопления людей. Вам посчастливится встретить новых друзей и даже свою судьбу.

Козерог

Для Козерогов этот день будет удачным в плане работы. Вы можете завершить проект, над которым очень долго работали. Вечером будете купаться в лучах славы.

Водолей

А вот Водолеям рекомендуется внимательно смотреть под ноги. Вы рискуете травмироваться из-за нелепой случайности. Обходите ямы, кочки и аккуратно спускайтесь по ступенькам.

Рыбы

Рыбам желательно провести понедельник наедине с собой и своими мыслями. Поймите наконец, что вам нужно и развивайтесь в том направлении.

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