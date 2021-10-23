24 октября 2021 – восемнадцатые лунные сутки, когда легко стать жертвой иллюзий и рабом чужих капризов.

Гороскоп на 24 октября 2021 года всем знакам Зодиака советует смелее отстаивать свою самостоятельность. Сегодня легко подпасть под чужое влияние и на своем горбу бесплатно прокатить кого-то в рай. Причем за это даже "спасибо" не скажут.

Луна в знаке Близнецы мешает сосредоточиться на важных делах – зато помогает заводить новые знакомства. А энергетика дня благоприятствует духовным делам и активному отдыху.

Гороскоп на 24 октября 2021: Овен

Более плодотворной будет первая половина дня: на это время и стоит планировать самые трудоемкие и важные задачи.

Полезно пообщаться со старыми знакомыми: можно получить важную информацию или выгодное предложение.

День неблагоприятен для покупок и начала поездок.

Гороскоп на 24 октября 2021: Телец

Лучше провести день максимально уединенно, так как общение с другими людьми сегодня грозит обернуться ссорами и скандалами.

К любой работе стоит отнестись с легким пофигизмом: лучше всего сегодня сработают самые простые и легкие способы решения задачи.

Гороскоп на 24 октября 2021: Близнецы

День трудный, так как на работе сосредоточиться не получается и периодически одолевает лень. Велика опасность нарваться на афериста, а отношения с любимым человеком может подпортить излишняя подозрительность.

Гороскоп на 24 октября 2021: Рак

День выдастся насыщенный, но зато плодотворный. День благотворен для освоения новых знаний и опыта.

Гороскоп на 24 октября 2021: Лев

Если действовать решительно, то удастся много достичь. Вот только нервы стоит поберечь: сегодня велик риск нервного срыва и ссор.

Полезно сменить обстановку и придержать язык за зубами.

Гороскоп на 24 октября 2021: Дева

Сложный день: всё время что-то мешает и сбивает с толку. Главное – не отступать и не сдаваться. Можно рассчитывать на помощь родных людей, а вот незнакомцам сегодня доверять не стоит.

Гороскоп на 24 октября 2021: Весы

Хороший день: удается решить много разноплановых задач. День подходит как для дружеских посиделок, так и для романтических встреч.

Есть шанс разрешить некое недопонимание из прошлого.

Гороскоп на 24 октября 2021: Скорпион

Лучше всего заниматься теми делами, что были распланированы заранее. А вот новые проекты могут оказаться не по плечу.

В общении с окружающими главное – сохранять спокойствие: тогда получится решить вопрос в свою пользу.

Гороскоп на 24 октября 2021: Стрелец

День энергозатратный, но малоэффективный. В то же время именно сейчас закладывается основа для будущего благосостояния (в том числе финансового), поэтому лениться не стоит.

Вечером удастся расслабиться и приятно отдохнуть.

Гороскоп на 24 октября 2021: Козерог

День потребует быстрого принятия решений. Смелее доверяйте своей интуиции: это сейчас ваш главный советник.

Вечер лучше провести в уединении: так удастся набраться сил и вдохновения.

Гороскоп на 24 октября 2021: Водолей

День проходит спокойно и приятно. Смело стройте планы: чем больше запланируете – тем больше получите от судьбы.

Любовный гороскоп обещает приятные сюрпризы.

Гороскоп на 24 октября 2021: Рыбы

День утомительный и может показаться скучным. Но оставлять незаконченных дел сегодня нельзя: это грозит проблемами в будущем.

Не лучшее время, чтобы решать денежные вопросы.

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Автор: Диана Беловодская