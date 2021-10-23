Гороскоп на 24 октября 2021 года всем знакам Зодиака советует смелее отстаивать свою самостоятельность. Сегодня легко подпасть под чужое влияние и на своем горбу бесплатно прокатить кого-то в рай. Причем за это даже "спасибо" не скажут.
Луна в знаке Близнецы мешает сосредоточиться на важных делах – зато помогает заводить новые знакомства. А энергетика дня благоприятствует духовным делам и активному отдыху.
Гороскоп на 24 октября 2021: Овен
Более плодотворной будет первая половина дня: на это время и стоит планировать самые трудоемкие и важные задачи.
Полезно пообщаться со старыми знакомыми: можно получить важную информацию или выгодное предложение.
День неблагоприятен для покупок и начала поездок.
Гороскоп на 24 октября 2021: Телец
Лучше провести день максимально уединенно, так как общение с другими людьми сегодня грозит обернуться ссорами и скандалами.
К любой работе стоит отнестись с легким пофигизмом: лучше всего сегодня сработают самые простые и легкие способы решения задачи.
Гороскоп на 24 октября 2021: Близнецы
День трудный, так как на работе сосредоточиться не получается и периодически одолевает лень. Велика опасность нарваться на афериста, а отношения с любимым человеком может подпортить излишняя подозрительность.
Гороскоп на 24 октября 2021: Рак
День выдастся насыщенный, но зато плодотворный. День благотворен для освоения новых знаний и опыта.
Гороскоп на 24 октября 2021: Лев
Если действовать решительно, то удастся много достичь. Вот только нервы стоит поберечь: сегодня велик риск нервного срыва и ссор.
Полезно сменить обстановку и придержать язык за зубами.
Гороскоп на 24 октября 2021: Дева
Сложный день: всё время что-то мешает и сбивает с толку. Главное – не отступать и не сдаваться. Можно рассчитывать на помощь родных людей, а вот незнакомцам сегодня доверять не стоит.
Гороскоп на 24 октября 2021: Весы
Хороший день: удается решить много разноплановых задач. День подходит как для дружеских посиделок, так и для романтических встреч.
Есть шанс разрешить некое недопонимание из прошлого.
Гороскоп на 24 октября 2021: Скорпион
Лучше всего заниматься теми делами, что были распланированы заранее. А вот новые проекты могут оказаться не по плечу.
В общении с окружающими главное – сохранять спокойствие: тогда получится решить вопрос в свою пользу.
Гороскоп на 24 октября 2021: Стрелец
День энергозатратный, но малоэффективный. В то же время именно сейчас закладывается основа для будущего благосостояния (в том числе финансового), поэтому лениться не стоит.
Вечером удастся расслабиться и приятно отдохнуть.
Гороскоп на 24 октября 2021: Козерог
День потребует быстрого принятия решений. Смелее доверяйте своей интуиции: это сейчас ваш главный советник.
Вечер лучше провести в уединении: так удастся набраться сил и вдохновения.
Гороскоп на 24 октября 2021: Водолей
День проходит спокойно и приятно. Смело стройте планы: чем больше запланируете – тем больше получите от судьбы.
Любовный гороскоп обещает приятные сюрпризы.
Гороскоп на 24 октября 2021: Рыбы
День утомительный и может показаться скучным. Но оставлять незаконченных дел сегодня нельзя: это грозит проблемами в будущем.
Не лучшее время, чтобы решать денежные вопросы.
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