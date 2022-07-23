Узнайте, что принесет вам этот день и к чему следует готовиться.

Астрологи составили гороскоп на 24 июля 2022 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас.

Овен

После тяжелой рабочей недели этот день станет островком расслабления. Вы сможете провести его с семьей, просмотреть фильм, отправиться на пешую прогулку.

Телец

Звезды утверждают, что воскресенье вы проведете в раздумиях и сомнениях. Не следует отступать, если вы уже приняли какое-то решение. Беды оно точно не принесет.

Близнецы

Вы уже не первый день одержимы какой-то идеей, но близкие вас отговаривают. Не слушайте их и поступайте так, как считаете нужным.

Рак

В этот день у вас есть отличная возможность загладить вину перед близкими. Поговорите с ними честно, расскажите о том, что чувствуете.

Именно сегодня лучшее время для таких душевных разговоров.

Лев

Ситуация вышла из-под контроля, но вы имеете достаточно сил, чтобы ее исправить. Не сдавайтесь.

Дева

Для вас этот день будет рутинным. Займитесь домашними делами, отвлеките себя бытовыми мыслями. Не забудьте об отдыхе.

Весы

Моральное истощение Весов часто становится причиной их ссор с близкими. Старайтесь контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации со стороны.

Скорпион

Этот день станет для вас активным и запоминающимся.

Вы можете куда-то поехать, где-то отдохнуть, встретить новых людей или даже новую любовь. Поэтому приготовьтесь и наденьте все самое лучшее.

Стрелец

Не берите на себя много. Конечно, хочется все успеть, но было бы неплохо оставить себе хотя бы немного времени для релакса.

Стройте планы исходя из своих возможностей. Если вы возьметесь за все дела сразу - не успеете ничего.

Козерог

Направьте всю свою энергию на работу, иначе вы рискуете ее потерять.

Водолей

Возможно, в этот день вас ждут неудачи. Но не отчаивайтесь, все непременно наладится.

Рыбы

24 июля у вас могут быть ссоры с близкими на бытовую тему. Уже к вечеру ситуация наладится. Будьте более терпимы к своей второй половинке.

Напомним, астрологи составили рейтинг самых злых знаков Зодиака.

Также УНИАН писал, что были названы самые завистливые знаки Зодиака, от которых стоит держаться подальше.

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