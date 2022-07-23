Туда вошли Львы, Овны, Козероги и Скорпионы.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака являются самыми злыми и в чем может проявляться это их качество.

Лев

На четвертом месте эксперты разместили Львов. Определяющая черта их злости - это эгоизм. Не секрет, что Львам важно добиться восхищения со стороны окружающих. Если этого не происходит, представители данного знака Зодиака будут излучать раздражение или даже злость.

Овен

Третьи - Овны. Они находятся на попечении у Марса – планеты, отвечающей за вспыльчивость и агрессию. Именно поэтому они легко могут выходить из себя. Такое их поведение сопровождается парочкой необдуманных колких фраз.

Козерог

Второе место занимают Козероги, которые привыкли доминировать над другими. Как только окружающие начинают спорить с Козерогом, он тут же включает свою агрессию. К сожалению, чаще всего уроженцы этого знака убеждены - решить проблему можно только криками и "кулаками".

Скорпион

Самый злой знак Зодиака. Скорпионы - очень вспыльчивые. Не зря этот знак относится к категории "огненных". Его уроженцы характеризуются тяжелым характером, обидчивостью, могут "уколоть" словом. Все дело в том, что они тоже зависят от Марса, который придает им напор и агрессию.

Напомним, названы самые завистливые знаки Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: