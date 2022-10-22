Астрологи рассказали о том, что ждет все знаки Зодиака в воскресенье, 23 октября.
Овен
Вас ждет очень благоприятный день с хорошими новостями и возможностью отдохнуть.
Телец
Тельцам в этот день советуют быть дома и заниматься домашними делами.
Близнецы
Уроженцам этого знака Зодиака звезды обещают развлечение или теплую встречу с друзьями.
Рак
Этот день лучше всего провести в компании родных или навестить друзей, которых давно не видели.
Лев
23 октября - благоприятный день для занятий спортом, поездки за город, работы и медитации.
Дева
Звезды советуют вам в этот день заниматься какими-то интеллектуальными делами. Это не помешает и не позволить впасть в осеннюю хандру.
Весы
Уроженцев этого знака Зодиака ждут изменения: смена места жительства, смена семейного положения или места работы.
Скорпион
Скорпионам в этот день стоит позаботиться о своем здоровье, поскольку могут быть тревожные звоночки от организма.
Стрелец
Вам в этот день стоит избежать алкогольных напитков, жирной и вредной пищи.
Козерог
23 октября постарайтесь исключить подписание важных документов и значительные финансовые траты, иначе это приведет вас в долговую яму.
Водолей
Постарайтесь в этот день устроить себе настоящий выходной, ведь этого требует и ваш организм, и ваше ментальное состояние.
Рыбы
Пригласите к себе домой ваших родственников: бабушек, дедушек, родителей. Уделите им должное внимание.
Напомним, астрологи назвали главных счастливчиков последней недели октября.