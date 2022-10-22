Гороскоп для всех знаков Зодиака поможет узнать, чего следует ожидать в воскресенье.

Астрологи рассказали о том, что ждет все знаки Зодиака в воскресенье, 23 октября.

Овен

Вас ждет очень благоприятный день с хорошими новостями и возможностью отдохнуть.

Телец

Тельцам в этот день советуют быть дома и заниматься домашними делами.

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Близнецы

Уроженцам этого знака Зодиака звезды обещают развлечение или теплую встречу с друзьями.

Рак

Этот день лучше всего провести в компании родных или навестить друзей, которых давно не видели.

Лев

23 октября - благоприятный день для занятий спортом, поездки за город, работы и медитации.

Дева

Звезды советуют вам в этот день заниматься какими-то интеллектуальными делами. Это не помешает и не позволить впасть в осеннюю хандру.

Весы

Уроженцев этого знака Зодиака ждут изменения: смена места жительства, смена семейного положения или места работы.

Скорпион

Скорпионам в этот день стоит позаботиться о своем здоровье, поскольку могут быть тревожные звоночки от организма.

Стрелец

Вам в этот день стоит избежать алкогольных напитков, жирной и вредной пищи.

Козерог

23 октября постарайтесь исключить подписание важных документов и значительные финансовые траты, иначе это приведет вас в долговую яму.

Водолей

Постарайтесь в этот день устроить себе настоящий выходной, ведь этого требует и ваш организм, и ваше ментальное состояние.

Рыбы

Пригласите к себе домой ваших родственников: бабушек, дедушек, родителей. Уделите им должное внимание.

Напомним, астрологи назвали главных счастливчиков последней недели октября.

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