Узнайте, каким вторник будет для представителей разных знаков Зодиака.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на вторник, 23 мая. Звезды говорят, что события в этот день будут развиваться очень стремительно. Есть знаки, которым не стоит принимать никаких решений, иначе это плохо закончится.

Овен

Овнам в этот день предстоит поход к врачу. Это могут быть как какие-то актуальные потребности, так и решение заняться своими хроническими болячками. Звезды говорят, что этот день благоприятен для всех манипуляций, связанных с медициной.

Телец

Тельцам этот день подарит встречу с приятным человеком. Возможно, это будет какой-то знакомый, с которым в прошлом Тельцы были очень близки. Встреча заставит испытать ностальгию.

Видео дня

Близнецы

Близнецам придется сесть за стол переговоров. Они будут либо обсуждать с начальством свое повышение, либо решать какие-то вопросы с бизнесом, либо просить кредит, либо вести переговоры с новым клиентом. Все пройдет успешно.

Рак

Ракам звезды пророчат переживания о ком-то из своих близких. Астрологи говорят, что все нервы будут лишними, поскольку никаких угроз Ракам и их ближайшему окружению конец мая не готовит.

Лев

Львам стоит взять себя в руки. Если есть какая-то нерешённая проблема, которая не даёт покоя, нужно сделать все, чтобы от нее избавиться. В противном случае она будет волочиться шлейфом.

Дева

Девам не стоит принимать важных решений. Особенно если это касается инвестиций, кредитов, дорогостоящих покупок. Также в этот день Девам лучше отказаться от бытовых приобретений: техники, одежды, мебели и прочего.

Весы

Весам вторник может принести неприятную словесную перепалку с близким человеком. Произойдет это утром, поэтому настроение будет испорчено на весь рабочий день. Звезды говорят, что это можно предотвратить, не реагируя на провокации и "острые" высказывания в свой адрес.

Скорпион

Скорпионам не стоит показывать слабину. В конфликтных ситуациях или при выяснении отношений представителям этого знака Зодиака важно обозначить свои границы.

Стрелец

Стрельцам будет везти во всех начинаниях. Все планы, которые они хотели воплотить в жизнь во вторник, увенчаются успехом.

Козерог

В этот день Козероги возьмут на себя ответственность. Скорее всего, она будет связана с работой. Астрологи советуют выясняться четко и понятно, чтобы не было недопониманий с коллегами.

Водолей

Водолеи могут быть опечалены несправедливостью. Это может касаться как личной, так и профессиональной жизни.

Рыбы

Рок событий приведет к тому, что Рыбы будут с самого утра в плохом настроении. Но их близкие люди найдут способ их поддержать, поэтому днём ситуация стабилизируется.

Напомним, карты таро напророчили расставание этим знакам Зодиака.

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