Этот день станет началом новых свершений для многих знаков Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на 23 апреля для всех знаков Зодиака. Узнайте, что подготовило для вас начало недели, и с какими проблемами вы можете столкнуться. Звезды помогут найти верный путь к успеху.

Овен

Ваша ирония сегодня может обидеть кого-то близкого и испортить отношения. Будьте мягче в разговорах, не критикуйте и не подшучивайте над другими. Не отвечайте на деловые предложения, не подумав и не взвесив все риски. У Овнов есть вероятность попасть в неприятную историю.

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Телец

День будет интересным и плодотворным. Тельцов ждет много важных встреч, обсуждений и разговоров. Сохраняйте позитивный настрой, и результаты сегодняшнего дня вас порадуют. События 23 апреля изменят ваше отношение к близким людям. Возможно, вы будете разочарованы или расстроены.

Близнецы

Сегодня вам будет нелегко сделать выбор или решиться на что-то. Не стоит драматизировать ситуацию и преувеличивать важность принятого решения. В сложных вопросах обращайтесь за советом к близким людям. Не допускайте непонимания или двусмысленности в общении.

Рак

Удачный день для Раков, когда мечты могут осуществляться. Выберите на сегодня работу, которая раньше вам не поддавалась, и занимайтесь только ею. Звезды на вашей стороне. В спорных ситуациях лучше уступить, не конфликтовать с коллегами или руководством. Работайте в одиночестве.

Лев

Звезды рекомендуют Львам не подавлять свои эмоции. Лучше открыто говорить, что вас волнует или что не нравится. В противном случае накопившиеся обиды испортят вам настроение. Сегодня вам по силам даже сложные и трудоемкие дела, не бойтесь браться за что-то новое и незнакомое.

Дева

Сегодня ваша способность договариваться и искать совместные решения на высоком уровне. Вы можете повернуть любые переговоры в свою пользу. Используйте удачное время для решения своих первостепенных задач. Вечером 23 апреля Девам нужно отдохнуть, восстановить силы и повеселиться.

Весы

Удачный день для всех ваших начинаний и планов. Однако звезды предупреждают, что проводить переговоры или встречи сегодня не стоит: вам с трудом удается подбирать слова и четко излагать свои мысли. Больше времени уделите индивидуальной работе. Сделайте приятный подарок вашим любимым.

Скорпион

Высокий уровень энергии позволит Скорпионам решать сложные задачи и преодолевать любые неприятности. Не опускайте руки, если что-то не получается с первого раза, проявляйте настойчивость. Небольшие ваши желания могут осуществиться без вашего участия. Вечер проведите в кругу семьи.

Стрелец

Сегодня хороший день для примирения, для восстановления прерванных связей. Стрельцы могут встретиться или позвонить дорогому человеку, откровенно поговорить и выяснить все недоразумения. Это же касается ваших связей с партнерами в работе. Можно успешно решать сложные или неприятные вопросы.

Козерог

Если переговоры или сложная деловая беседа не получаются, перенесите общение в неформальное место, поменяйте стиль разговора. Шутки, комплименты, обсуждение приятных новостей 23 апреля помогут Козерогам найти взаимопонимание с оппонентами. Сегодняшний риск будет оправдан.

Водолей

Возможны сложности в общении с родными, могут возникать ссоры с близким человеком на пустом месте. Но с малознакомыми людьми, или с коллегами вам удастся найти общий язык, практически по любому вопросу. Контролируйте свои слова: ваша шутка или сарказм может задеть кого-то и испортить отношения.

Рыбы

День подходит для сложных задач, для дел, которые раньше вам не поддавались. Не бойтесь показать свои эмоции другим или сделать признание кому-то близкому. Вы почувствуете облегчение, когда поделитесь чем-то наболевшим с друзьями или коллегами. Удачный день для Рыб, чем бы они ни занимались.

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