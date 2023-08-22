День сулит много разных событий.

Астрологи составили прогноз на 23 августа 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Овен

Завтра вы смело можете начинать что-то новое. Оно принесет вам успех и признание. Можете расчитывать на поддержку близких и коллег. Вместе вы справитесь со всеми трудностями.

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Телец

День будет благоприятным для заботы о себе. Начните правильно питаться, займитесь спортом и духовными практиками. Не лишней будет и стойка на гвоздях, чтобы освободиться от негативной энергии.

Близнецы

В этот день очень важно, чтобы вы не только слушали, но и слышали. Выражайте и свое мнение, не бойтесь, что люди вас как-то не так поймут. Если чувствуете напряжение, то постарайтесь объяснить еще раз.

Рак

С самого утра вы будете испытывать раздражение, что очень негативно отразится на вашем настроении на целый день. Не исключены конфликты, перерастающие в масштабные ссоры.

Лев

Весь день вы будете находиться в центре внимания. Вы будете главной звездой среды. Это говорит о том, что вы с легкостью сможете наладить свои дела и даже продвинуться вперед с помощью других людей.

Дева

Среда будет благоприятной для того, чтобы наладить финансовую составляющую вашей жизни. Подумайте, на чем вы можете сэкономить, а на что вам нужно потратиться. Не пускайте деньги на ветер.

Весы

В этот день вы можете продвинуться по карьерной лестнице. Астрологи говорят, что вам поступит интересное предложение, отказываться от которого вам категорически запрещено.

Скорпион

Завтра вам предстоит сложный разговор с партнером. Здесь либо пан, либо пропал. Вы можете как лучше понять друг друга и наладить свои отношения, так и закончить их. Все в ваших руках.

Стрелец

День будет благоприятным для изучения новой информации. Почитайте книгу, посмотрите хороший фильм или сходите в музей - приобщение к культуре сыграет вам на руку.

Козерог

Не закрывайтесь в себе, так как негативная энергия таким образом будет только накапливаться. Поделитесь своими мыслями и чувствами с близкими людьми. Они окажут вам поддержку.

Водолей

С самого утра вы будете заряжены энергией, которая позволит вам добиваться своих целей. Могут возникать трудности, но вы их с легкостью преодолеете, если не будете лениться.

Рыбы

Вам стоит обрести внутренний покой и гармонию. В этом вам очень хорошо поможет уединение, поездка за город на природу или в горы. Побудьте наедине со своими мыслями.

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