Двадцать второй лунный день, когда Луна убывает в знаке Водолей, отлично подходит для необычных, неординарных дел. Также полезно проводить время с друзьями.

Двадцать второй лунный день, когда Луна убывает в знаке Водолей, диктует свои правила игры: нужно забыть о рутине – и попробовать что-нибудь непривычное. Гороскоп на 22 мая 2022 года советует всем знакам Зодиака переосмыслить свою жизнь и достижения.

Можно подводить итоги, проводить время с друзьями – а вот за новые дела браться стоит с осторожностью. Особенно важно: в первую очередь рекомендуется отложить начало долгосрочных проектов (в идеале – до начала следующего лунного месяца).

Гороскоп на 22 мая 2022: Овен

Самое время пробовать что-то новое – решайтесь! Благоприятны любые эксперименты. Свободным представителям знака стоит включить обаяние и решиться на флирт, если они мечтают завести вторую половинку.

Гороскоп на 22 мая 2022: Телец

В этот день раздражение Тельца способна вызвать любая мелочь. Поэтому стоит с самого утра выпустить пар: сходить на пробежку, поколотить грушу (или просто подушку), выпить ромашкового чая вместо кофе… А главное – помнить, что реальных причин для злости сейчас нет, а с мелочами вы способны разобраться "одной левой".

Гороскоп на 22 мая 2022: Близнецы

Больше общайтесь с другими людьми! Вам это будет не трудно (представители знака, как правило, очень коммуникабельные ребята), а сегодня еще и очень полезно. Именно коллективная деятельность принесет в этот день самые вкусные плоды.

Гороскоп на 22 мая 2022: Рак

Постарайтесь провести день уединенно: вы сегодня слишком вспыльчивы и легко идете на конфликт. Поэтому ограничьте свое общение (особенно деловое) и займитесь обустройством быта (или направьте излишек энергии на другое полезное занятие).

Гороскоп на 22 мая 2022: Лев

Попытайтесь контролировать свои "эмоциональные качели". Конечно, это легче сказать, чем сделать – но сделайте хотя бы попытку ради очищения своей совести. Например, наденьте на запястье резинку для волос – и бейте себя каждый раз, когда захочется сказать собеседнику что-то язвительное и обидное. А за хорошее поведение вечером можно вознаградить себя чем-то вкусным, но малокалорийным.

Гороскоп на 22 мая 2022: Дева

День пройдет за разгребанием мелочей. Пусть так. Главное – не пытаться доказать окружающим, что вы заняты "сверхважным проектом". Возможно, вам самому и кажется, что вы заняты очень важным делом, но ваши друзья и родственники всё равно не смогут оценить всю важность вашего занятия. Поэтому просто делайте, что задумали – и не оправдывайтесь, зачем решили этим заняться.

Гороскоп на 22 мая 2022: Весы

Следите за своим внешним видом! Сегодня вам важно произвести отличное впечатление даже на случайных людей. Будьте спокойны, дружелюбны и аккуратны – и тогда удастся в этот день заложить основу своего будущего успеха.

Гороскоп на 22 мая 2022: Скорпион

Вас ждет приятная финансовая новость (возможен возврат старого долга, к примеру).

Не стоит заниматься самокопанием. К слову, отвлечься от навязчивых мыслей поможет правильная физическая нагрузка: можно отправиться на пробежку или устроить активные игры с друзьями (только не на открытом солнце!).

Гороскоп на 22 мая 2022: Стрелец

Вас может потянуть на приключения, захочется внести разнообразия в привычную рутину. Поддайтесь этому соблазну! Даже небольшой кулинарный эксперимент или прогулка по незнакомому месту (парку, улице, новому торговому центру) доставит массу удовольствия. А запас хорошего настроения – залог успешного начала новой трудовой недели.

Гороскоп на 22 мая 2022: Козерог

Представителей знака потянет на мотовство – но это тот редкий случай, когда можно себя и побаловать. И тем более можно побаловать родных или близких друзей: подарки, что куплены в этот день, принесут море позитива.

Гороскоп на 22 мая 2022: Водолей

Вы сегодня очень уверены в себе. Это хорошо – но только если соблюдать рамки. Поменьше снисходительности в тоне и во взгляде, будьте добрее к окружающим. И никакого сарказма: вы сегодня рискуете не угадать с пропорциями этого "ингредиента", что выльется в обиду или даже ссору.

Гороскоп на 22 мая 2022: Рыбы

Побольше молчите сегодня: это создаст ореол таинственности и – чего греха таить – многозначительно молчащие люди кажутся умнее. Только постарайтесь сделать это молчание дружелюбным – с помощью легких улыбок и ненавязчивых касаний время от времени.