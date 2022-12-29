Таких знаков Зодиака всего четыре.

Астролог Влад Росс назвал знаки Зодиака, которых в 2023 году ждет невероятный успех. Кому из них Черный Водяной Кролик принесет удачу - читайте в материале УНИАН.

Телец

Главный фаворит года - Телец, особенно после мая. Ему будет везти во всех начинаниях. Кстати, Украина находится под знаком Тельца. Совсем скоро мы будем страной номер 1, то же касается и представителей этого зодиакального созвездия. Все, что они заложили еще 10 лет назад, сейчас принесет позитивные плоды.

Дева

Что касается Дев, то у них будут успехи в получении образования, в эмиграции, дальних поездках. Многие Девы могут попасть в политику.

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Козерог

Козерогам будет очень фартить. Многие из них могут выиграть в лотерею. Успех в детях, творческих проектах и любви. У них есть очень большой шанс реализовать себя в этих сферах.

Овен

До мая Овнам нужно успеть сделать все задуманное, потому что вторая половина года будет для них менее удачной. Тем не менее именно после мая они могут получить какие-то дивиденты. В целом их ждет финансовый успех, если они смогут заложить фундамент до мая 2023.

Напомним, четыре знака Зодиака будут купаться в деньгах уже в январе.

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