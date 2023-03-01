Гороскоп на 2 марта / фото depositphotos.com

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг, 2 марта. День будет интересным и продуктивным для большинства людей. Подробности читайте в материале. 

Овен

Овны будут заняты исправлением технических трудностей. Например, у них может сломаться смартфон, ноутбук или автомобиль. Ситуация не из приятных. К тому же она повлечет расходы. 

Телец

Тельцам 2 марта звезды пророчат занятие каким-то новым и непривычным для них делом. Это может быть освоение какой-то новой специальности или хобби. 

Видео дня

Близнецы

Близнецам звезды советуют не упускать из внимания то, как о них заботятся их близкие люди. 2 марта родные Близнецов будут демонстрировать любовь и ласку в их адрес. 

Рак

Раки будут по уши в делах. У них будут нерешенные рабочие вопросы и куча бытовых дел, которые совершенно не оставят шанса расслабиться. 

Лев

Львы будут переживать из-за каких-то мелких неурядиц. Звезды советуют постараться не принимать близко к сердцу мелочи - это поможет сохранить спокойствие. 

Дева

Девы пойдут на шоппинг и будут тратить деньги на себя любимую. Звезды советуют ни в чем себе не отказывать. 

Весы

Весы будут увлечены бытовыми делами и рукоделием. Именно рукоделие поможет им расслабиться и морально отдохнуть от проблем. 

Скорпион 

Скорпионам в этот день все карты в руки. Любое начинание увенчается успехом, а начальство оценит старания на работе. 

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам, которые хотят сдаться или опустить руки в каком-то сложном деле, вспомнить, ради чего или ради кого они начинали. 

Козерог

Время для творчества. Первые дни весны отлично подойдут для того, чтобы проявить свой креатив. Это может быть рукоделие, участие в каких-то творческих мероприятиях, встречах, концертах. 

Водолей

Не стоит забывать о своих близких. Звезды советуют Водолеям в четверг позвонить родным, а если есть возможность, стоит даже порадовать их визитом. 

Рыбы

Рыбам нужно не унывать и не вешать нос! Все проблемы - временные. Все плохие периоды и времена отчаяния проходят, а за ними наступает рассвет.

Напомним, составлен таро-гороскоп на март 2023 от Анжелы Перл.

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