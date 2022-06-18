Двадцатый лунный день, когда Луна убывает в знаке Рыбы, хорош для благотворительности и отдыха у воды. Но при этом важно следить за своим поведением!

Гороскоп на 19 июня 2022 года рекомендует усмирить свою гордыню и с опаской относиться к чужим словам: легко стать жертвой обмана. Лучше всего заниматься делами, которые не требуют больших физических усилий, но стимулируют вашу смекалку. Например, заняться самообразованием или составить план для решения застарелой проблемы.

Двадцатый лунный день, когда Луна убывает в знаке Рыбы, – это время очищения: как телесного (желательно выбраться отдохнуть к водоему, в бассейн или хотя бы устроить банный день дома), так и духовного (сильнее всего приветствуются занятия благотворительностью).

Совет дня: не перегружайте себя и прислушивайтесь к чужим советам (как минимум – выслушайте их).

Гороскоп на 19 июня 2022: Овен

Лучше всего вам будут удаваться дела, где нужен креативный подход. Нетривиальные решения сегодня – ваш конёк. А вот скучная рутина утомит сильнее, чем смена на заводе.

Гороскоп на 19 июня 2022: Телец

Вам будет трудно сосредоточиться на делах. Возможны недоразумения и неприятные случайности, которые будут раздражать и отвлекать. Поэтому лучшая тактика – разбить все задачи на массу мелких дел, и после выполнения каждого из них позволять себе заслуженный перерыв.

Гороскоп на 19 июня 2022: Близнецы

У вас есть шанс обзавестись выгодным знакомством в этот день. Поэтому старайтесь вести себя с окружающими – словно вы особа королевских кровей, выполняющая свои дипломатические обязанности: с достоинством, спокойно и отчасти немного царственно.

Гороскоп на 19 июня 2022: Рак

Общение с людьми – вот что привлечет к вам удачу сегодня. Не бойтесь заговаривать с людьми первым!

Гороскоп на 19 июня 2022: Лев

На первый взгляд это день неприятный: много всяких нестыковок и мелких неурядиц. Но! Именно эти мелочи и побудят представителей знака продемонстрировать свои самые сильные стороны. Возможно, стимулом для вас станет здоровая злость, а, может, чувство конкуренции. Но главное, что пинок от судьбы придаст вам ускорение в правильном направлении.

Гороскоп на 19 июня 2022: Дева

Высока вероятность, что на вас сегодня свалится слишком много задач или дел. И тут стоит вспомнить народную мудрость про погоню за несколькими зайцами сразу: не хватайтесь за всё подряд, делайте всё строго по порядку – с учетом своих сил и приоритетности самих дел.

Гороскоп на 19 июня 2022: Весы

Из вас сегодня получится отличный командный игрок. А вот в одиночку не то что горы – а даже кочку свернуть не получится. Так что ищите единомышленников и не игнорируйте чужие советы.

Гороскоп на 19 июня 2022: Скорпион

Следите сегодня не только за тем, что делаете, но даже за тем, что думаете: к вам сегодня бумерангом вернется как плохое, так и хорошее. Так что лучше заниматься добрыми делами – вам самому это пойдет на пользу.

Гороскоп на 19 июня 2022: Стрелец

Не отвлекайтесь на посторонние вопроса, когда беретесь за любое дело (даже если это просмотр социальных сетей) – и тогда день пройдет приятно и плодотворно.

Гороскоп на 19 июня 2022: Козерог

Не прите напролом! Сегодня ваша главная задача – приспосабливаться под обстоятельства. Получится – и финансовая выгода у вас в кармане. Не сдержитесь и проявите свой норов – придется ждать следующей возможности обогатиться.

Гороскоп на 19 июня 2022: Водолей

Ваша денежная интуиция на высоте! Вы, словно дракон, чуете, откуда дует ветер финансовых возможностей. Поэтому смелее прислушивайтесь к себе: это касается как покупок, так и деловых переговоров.

Гороскоп на 19 июня 2022: Рыбы

Попробуйте почувствовать дзен – а потом прочувствуйте его каждой клеточкой тела. Скоро вас ждут серьезные перемены, которые потребуют от вас серьезных энергозатрат. И сегодняшний "островок спокойствия" – ваш лучший шанс запастись как силами, так и просто хорошими воспоминаниями, которые морально поддержат и помогут пережить сложные времена.

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