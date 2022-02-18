В девятнадцатый лунный день, когда Луна убывает в знаке Весы, важно беречь свои силы и держаться подальше от пьяных дебошей. Окружайте себя позитивом!

Луна убывает в знаке Весы – а с ней идут на убыль и наши энергия и активность. Поэтому гороскоп на 19 февраля 2022 года советует заниматься делами, что не требуют особых энергозатрат.

Полезно заниматься творчеством, психологическим здоровьем, повышением трудовых навыков, уборкой и просто домашними делами.

Сегодня опасность для себя и окружающих несут лжецы и пьяные люди.

Гороскоп на 19 февраля 2022: Овен

Держите свое мнение при себе: сейчас не время навязывать свой жизненный опыт другим, давайте советы осторожно и лишь после конкретной просьбы в этом.

В этот день важно отдохнуть, чтобы запастись силами на будущее.

Гороскоп на 19 февраля 2022: Телец

Залог успеха – доброе и даже нежное отношение к людям. Спокойный тон, вежливость и обаятельная улыбка сослужат вам отличную службу.

Избегайте шумных компаний: для здоровья в этот день полезнее тихое уютное уединение.

Гороскоп на 19 февраля 2022: Близнецы

Вместо отдыха лучше заняться рабочими проектами. Можно смело осваивать новые навыки, браться за новые проекты – это принесет денежный успех.

Состояние здоровья зависит от умения держать под контролем эмоции: нервные перегрузки нынче опасны.

Гороскоп на 19 февраля 2022: Рак

Отличный день, чтобы заняться уборкой: спокойный размеренный труд успокоит нервы, а наглядные результаты от маленьких побед наполнят чувством глубокого удовлетворения.

Эти лунные сутки подходят для практики народной медицины – но не слишком с нею усердствуйте!

Гороскоп на 19 февраля 2022: Лев

Не врите сегодня! Молчите, недоговаривайте, избегайте общения – но не прибегайте к прямой лжи, особенно в рабочих вопросах. Лучше не ответить на звонок начальства, чем пытаться ввести его в заблуждение.

Отдохнуть от умственного напряжения помогут физические нагрузки средней интенсивности.

Гороскоп на 19 февраля 2022: Дева

Вам нужно отдохнуть. В этом помогут новые знакомства. Проведите день в веселой компании или устройте вкусное застолье: сейчас не лучшее время для голодания, так что смело добавляйте в рацион белки и полезные углеводы.

Гороскоп на 19 февраля 2022: Весы

Откажитесь от сюрпризов в этот день: вместо приятного времяпрепровождения рискуете устроить себе и окружающим лишь неприятности. Действуйте медленно, вдумчиво, не полагаясь на других.

Набраться сил поможет сон – не пренебрегайте этим элементарным правилом.

Гороскоп на 19 февраля 2022: Скорпион

Без вашей инициативы вода под лежачий камень не потечет: придется подняться с дивана и приложить силы к формированию нужного вам русла.

Только постарайтесь при этом не нервничать: раздражительность плохо скажется не только на деловом результате, но и на здоровье.

Гороскоп на 19 февраля 2022: Стрелец

Не взваливайте на себя больше, чем нужно: учитесь работать в команде и больше любить себя.

В плане здоровья сейчас слабое место – ноги. Носите удобную обувь, следите, чтоб ноги не промокли и не перенапрягались.

Гороскоп на 19 февраля 2022: Козерог

День полезен для самоанализа. А самоанализом заниматься лучше всего наедине и в приятной атмосфере. Под чай или рюмочку – вам решать.

Для деловой репутации сегодня важно быть максимально честным и не совершать сомнительных поступков.

Для здоровья полезен массаж и активные виды спорта.

Гороскоп на 19 февраля 2022: Водолей

Не делайте ничего, что может поставить под угрозу вашу карьеру или репутацию! Сейчас не время для авантюр и фривольного поведения.

Побыть перестраховщиком полезно и для здоровья: примите витамины, не перенапрягайтесь, следите за самочувствием.

Гороскоп на 19 февраля 2022: Рыбы

Не слушайте сплетни (особенно о любимом человеке) и не полагайтесь на коллег. Сегодня никто не оценит ваши переработки, а чужие высказывания могут подорвать веру в себя. Так что сделайте ровно то, что положено – и смело отправляйтесь отдыхать в кругу семьи.

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