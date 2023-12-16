День обещает быть достаточно веселым.

Астрологи составили гороскоп на 17 декабря 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Овен

Завтра вы можете закрыть все свои "хвосты" и выдохнуть с облегчением. Ваш гороскоп на 17 декабря говорит о том, что все дела будут удачными, можете начать даже что-то новое.

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Телец

Вам стоит посвятить время планированию своих будущих дел, связанных с карьерой. Подумайте, чем вы можете быть полезны и как это обернуть в свою сторону.

Близнецы

Близнецы с легкостью смогут найти общий язык с разными людьми. Это поможет вам в будущем. Больше общайтесь с теми, с кем у вас схожи взгляды на жизнь.

Рак

Этот день Ракам стоит посвятить укреплению связей с близкими и родными, особенно со второй половинкой. Не забывайте о важности романтики в отношениях. Будьте открытыми.

Лев

У Львов намечаются хорошие перспективы в карьере. Вам могут предложить новое место работы, которое будет более перспективным и высокооплачиваемым. Вы будете рады.

Дева

А вот Девам завтра стоит быть максимально организованными, потому что ретроградный Меркурий может выбить их из привычного ритма жизни. Вам нужно в подходящее время быстро собраться.

Весы

Весам стоит обрести гармонию во всех сферах их жизни. В первую очередь для этого потребуется отдых, чтобы собраться с силами и мыслями, а, во-вторых, желание бороться за свою мечту.

Скорпион

Для Скорпионов этот день пройдет в рутинной работе. Вам придется решать бытовые вопросы. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства вроде поломки крана.

Стрелец

Вам стоит больше появляться в деловых кругах, где вы можете познакомиться с влиятельными людьми. Постарайтесь найти с ними общий язык, чтобы потом можно было обратиться к ним за помощью.

Козерог

Завтра Козероги могут сделать какой-то прорыв в карьере, сами того не ожидая. Это произойдет совершенно случайно. Вы будете долго ломать голову над каким-то вопросом, а потом вас посетит гениальная мысль.

Водолей

Водолеи могут больше времени провести со своими друзьями. Все будет сопутствовать тому, чтобы вы расслабились и получили кайф от всего происходящего.

Рыбы

Рыбам стоит задуматься о смысле жизни и своем предназначении. Возможно, вы пошли не той дорогой, поэтому не получаете желаемого. Ищите другие пути.

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