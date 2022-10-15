Звезды приготовили некоторым знакам Зодиака очень непростой день.

Астрологи рассказали, чего разным знакам Зодиака следует ожидать от воскресенья, 16 октября.

Некоторым знакам повезет отдохнуть и расслабиться, а другие будут в постоянном напряжении и размышлениях над жизнью.

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Овен

Несмотря на то, что в этот день вы вероятнее всего будете отдыхать, будет прослеживаться и какая-то активность. Например, к вам придут друзья и сообщат приятные новости.

Телец

Тельцам следует остаться дома и заняться теми делами, которые они давно откладывали.

Близнецы

Астрологи говорят, что в этот день вас ждет что-то связанное с дорогой и коммуникациями между городами. Вы можете кого-то провожать или встречать на вокзале, получать или забирать посылку.

Рак

Посвятите этот день своей семье. Если вы много работаете, то устройте себе маленький выходной, чтобы побыть с теми, кто в вас так нуждается.

Лев

В этот день у вас будет очень много свободного времени, которое нужно провести с пользой. Можно посмотреть фильм, почитать книгу или заняться спортом.

Дева

У вас могут появиться признаки простуды. Лучше не откладывать их на потом, иначе симптомы будут только усугубляться.

Весы

Возможно, в этот день вы поедете за город на пикник или соберетесь на застолье со всей своей семьей. Не исключено, что впервые за долгое время вы сможете отвлечься от новостей, которые так давно вас грузят и угнетают.

Скорпион

По непонятной вам причине будет хотеться побыть в одиночестве. Лучше позволить себе это сделать, иначе к понедельнику хандра не пройдет.

Стрелец

В этот день вас ждет поездка. Это может быть что-то незначительное, но вы этого очень ждете и хотите.

Козерог

16 октября вас ждут сдвиги в любовном плане. Это может быть предложение начать отношения или даже предложение руки и сердца. Так что будьте готовы!

Водолей

В этот день вам, увы, придется быть в не очень приятной для вас компании. Однако это необходимость, поэтому нужно просто собраться с мыслями и перетерпеть это.

Рыбы

Займетесь чем-то полезным. Уберитесь дома, разберите кладовку, выбросьте старые вещи. Также для Рыб сегодняшний день будет удачным в плане покупок.

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