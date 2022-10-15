Эти люди привлекают к себе внимание благодаря одному только имени.

Практически все люди убеждены в том, что их имена - самые лучшие, красивые и подходящие. Однако астрологи имеют на этот счет свое мнение. Они озвучили рейтинг из пяти женских имен, которые признаны самыми красивыми.

Софья

Если переводить с древнегреческого, то это обозначает "мудрость" или "наука". Описание идеально соответствует характеру обладательницы данного имени. Как правило, эти женщины очень умны, всегда знают как найти выход из ситуации, спокойны, рассудительны, в меру романтичны.

Дарья

Обладательницы этого имени имеют довольно четкую и счастливую судьбу. Они из тех, кто не верит в знаки и приметы, а верят только в себя, прокладывая вектор в будущее самостоятельно. Они решительны, умны, верят в лучшее. Их сильными чертами является скромность и оптимизм.

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Виктория

Все знают, что это переводится как "победа". Темперамент Виктории именно это и описывает. Они привыкли занимать первые места, быть не просто среди лидеров, а быть самым главым и единственным триумфатором. На пути к успеху они не жалеют ничего и никого, а окружающие ими восхищаются.

Анастасия

Анастасия или Настя - это одно из самых распространенных имен сегодня. Несмотря на это, оно придает каждой обладательнице свои особые черты, которые выделяют личность. В основном, Насти очень добродушные, работящие, милые и общительные. У них часто вообще нет врагов, так как они - крайне неконфликтные личности.

Елизавета

Красивое имя - это далеко не вся красота, которая у них есть. Как правило, обладательницы этого имени и внешне прекрасны, и душой довольно красивы. Они отличаются добротой, искренностью, иногда детской наивностью и доверчивостью. Елизаветы верят в одну любовь на всю жизнь, а также в то, что они встретят настоящего принца. Даже в нашем современном обществе они все-таки находят то, о чем мечтают.

Напомним, волна магнитных бурь в октябре принесет "черные" события этим знакам Зодиака.

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