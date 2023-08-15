Гороскоп на среду сулит Ракам приятную встречу.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 августа. Близнецы рискуют потерять все свои деньги, а Стрельцы получат шанс поймать за хвост птицу счастья. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет гороскоп на среду.

Овен

В этот день Овнам стоит найти себе уютное местечко, которое позволит им скрыться от проблем. Вам нужно залечь на дно и не привлекать к себе внимание. Так вы сумеете уберечь себя от неприятностей.

Телец

Тельцам астрологи советуют проявить всю свою доброту. Не отказывайте в помощи тем, кто искренне об этом просит. Порой и вы нуждаетесь в поддержке, вспомните это чувство.

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Близнецы

16 августа Близнецы узнают, что им придется затянуть потуже пояс. Проблемы с деньгами могут быть весьма неожиданными. Если вы не позаботились о сбережениях на "черный день", придется выкручиваться изо всех сил.

Рак

Гороскоп на среду сулит Ракам приятную встречу. Вы отлично проведете время в кругу друзей и сумете забыть обо всем плохом. Это будет началом "белой полосы", день поможет вам понять, что все наладится.

Лев

Львам стоит отказаться от поездок за город. Проведите время дома и откажитесь от всех приглашений. Так вы сумеете уберечь себя от непредвиденных событий.

Дева

Астрологи сулят Девам невероятное везение. Вы сумеете сорвать куш, это будет неожиданно и приятно. Не тратьте свою удачу на пустяки, рискните и вы добьетесь многого.

Весы

Весам придется сделать вынужденную паузу. В один момент все планы начнут рушиться, вы можете сильно разозлиться. Однако не стоит тратить свои нервы, вы все равно ничего не измените.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам отказаться от разговоров по душам. Не говорите на темы, которые могут поставить вас в неудобное положение. Рядом мог затаиться человек, который только и ждет момента вашей слабости.

Стрелец

В этот день Стрельцы будут главными счастливчиками. Вам повезет буквально во всем, вы не поверите своим глазам. Ловите птицу удачи за хвост, пока она не улетела!

Козерог

Козерогам стоит сделать упор на отношениях с родственниками. Постарайтесь наладить контакт со всеми членами своей семьи. Зарывайте топор войны и не держите зла на тех, кто сожалеет о своих ошибках.

Водолей

Водолеи, как утверждают астрологи, получат возможность изменить свою жизнь. Кто-то предложит вам авантюру, она может показаться вам слишком дерзкой. Однако если вы взвесите все "за" и "против", то поймете, что игра стоит свеч.

Рыбы

Рыбам можно позволить себе небольшую шалость. Сделайте то, о чем давно думали. Однако постарайтесь не заиграться, вкус авантюры может затуманить ваш разум.

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