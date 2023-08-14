В этот день Львам придется упорно работать.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 августа. Девы могут погрузиться в воспоминания и встретить человека из своего прошлого. А Весы забудут о работе и всех делах, их ждет райское наслаждение. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет гороскоп на вторник.

Овен

Овнам придется решать чужие проблемы. Вас попросят о помощи, отказывать или делать вид, что вы ничего не замечаете, не стоит. Проявите всю свою доброту, за это вы получите щедрую награду.

Телец

Во вторник Тельцы познакомятся с интересным человеком. Подружитесь с ним, вместе вы многого добьетесь. Вам нужен человек, которому можно доверять.

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Близнецы

15 августа Близнецов сильно проучат, вам придется исправлять ошибки прошлого. Признайте вину и не пытайтесь перекладывать ее на других. Пришло время собирать камни.

Рак

Астрологи советуют Ракам не делиться своими мыслями с окружающими. Оставьте мнение при себе, а секреты должны остаться секретами. Кто-то попытается выудить у вас ценную информацию, не ведитесь на провокации.

Лев

В этот день Львам придется упорно работать. Вас ждет невероятный успех, однако ради него вам нужно выжать из себя максимум. Не бойтесь сложностей, все получится.

Дева

Девы встретятся с призраками своего прошлого. Воспоминания могут оказаться неприятными, а потому постарайтесь не впадать в уныние. Помните, что впереди у вас радостное и очень счастливое будущее.

Весы

Весов ждет райское наслаждение. Вы забудете обо всем плохом и сможете полноценно отдохнуть в приятной компании. Не отказывайтесь от этой возможности, релакс вам попросту необходим.

Скорпион

Скорпионы, как считают астрологи, начнут лучше разбираться в людях. Дар проницательности поможет вам вычислить лжецов. Не бойтесь срывать маски, некоторые люди этого заслуживают.

Стрелец

15 августа Стрельцам придется задуматься о смене сферы деятельности. Возможно, вы поссоритесь с начальством или же попросту решите, что вам пора двигаться дальше. Не бойтесь рисковать, удача любит смельчаков.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам не рубить с плеча. Вам придется сделать непростой выбор, от которого многое зависит. Обдумайте все несколько раз, не торопитесь с выводами.

Водолей

Водолеям можно расслабиться. Однако не спешите уходить в "загул". Проведите время дома, примите ванну или послушайте музыку - вам нужно найти умиротворение, а не приключения.

Рыбы

В понедельник Рыбы рискуют осознать, что не всем мечтам суждено сбываться. Однако это не должно вас огорчать. Просто не теряйте веру в чудо, оно обязательно придет в вашу жизнь.

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