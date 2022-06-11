13-й лунный день, когда Луна растет в Скорпионе, прекрасно подходит для разрешения надоевших проблем. При этом стоит проследить за своей кармой!

Тринадцатый лунный день, когда Луна растет в знаке Скорпион, стоит посвятить творческим проектам и тем делам, на реализацию которых требуется много энергии. Возможно, вы давно мечтаете разобраться с какой-то наболевшей проблемой – именно сейчас самое время.

Гороскоп на 12 июня 2022 года подскажет, на какую сферу своей жизни нужно обратить внимание. Прислушайтесь к этому совету, ведь в эти лунные сутки Вселенная оценивает карму человека и решает: достоин ли он тех благ, на которые претендует.

День хорош для командной работы и обучения. Секрет успеха в этот период – браться за дела активно, с энтузиазмом: чем вы активнее – тем удачливее.

Гороскоп на 12 июня 2022: Овен

Не утруждайтесь сами – если есть хоть малейшая возможность делегировать свою работу кому-то из окружения. С кем-то поможет прямой приказ, а кого-то придется поуговаривать. Но в результате представители знака всё равно останутся в выигрыше, сумев загрести жар чужими руками.

Гороскоп на 12 июня 2022: Телец

Вам сегодня пригодятся ваши дипломатические таланты. В любом споре попробуйте поставить себя на место оппонента, не стойте монолитно на своем. Это позволит вам обрести новых союзников.

Гороскоп на 12 июня 2022: Близнецы

Не отказывайте окружающим в помощи! Сегодня ваше кармическое предназначение – спасти кого-то из близких людей (возможно, без всяких физических усилий – просто выслушав его).

Только не навязывайте свою помощь! Дождитесь, пока вас о помощи попросят.

Гороскоп на 12 июня 2022: Рак

Вы сегодня легко станете "душой" любой компании – пользуйтесь этим. Не бойтесь показаться навязчивым, не стесняйтесь шутить, смелее соглашайтесь на эксперименты. Даже такие отшельники, как Раки, нуждаются в социальных связях – сейчас самое время их наладить!

Гороскоп на 12 июня 2022: Лев

Разберитесь в отношениях с родными. Именно семья и семейные связи должны выйти сегодня на первый план – всё остальное подождет. Иначе рискуете запустить крайне важную и болезненную проблему – потом "лечить" ее будет намного сложнее.

Гороскоп на 12 июня 2022: Дева

Держите сегодня свои ушки в полной боевой готовности: велик шанс неожиданно услышать очень полезную информацию. По этой же причине и в разговорах с собеседниками давайте чаще выговариваться им – а не болтайте о своих делах.

Гороскоп на 12 июня 2022: Весы

Вас ждет много общения: следите за тем, что и как говорите. Неосторожно оброненное слово может серьезно сказаться на вашей карьере. Поэтому сегодня стоит особенно тщательно строить из себя паиньку.

Гороскоп на 12 июня 2022: Скорпион

Вы уверены в себе, ваши анализаторские способности тоже на высоте. Поэтому можете смело выступать в качестве консультанта или эксперта. Ваши советы и харизму непременно оценят!

Гороскоп на 12 июня 2022: Стрелец

Велика опасность, что вами попытаются манипулировать и втянуть в дело, которое в лучшем случае просто не выгорит (а в худшем – еще и обернется крупными потерями денег или нервов). Поэтому скептически относитесь к любому деловому предложению.

А еще лучше – вообще сведите общение к минимуму: устройте себе отдых в кругу семьи или наедине (есть немало интересных книг или фильмов, которые отлично скрасят вам досуг).

Гороскоп на 12 июня 2022: Козерог

Вы сегодня слишком подвержены эмоциям. Это хорошо, если вы решите дать волю фантазии и заняться творчеством. Но вот если случится спор или дискуссия – вы рискуете наломать дров: ведь сейчас вы абсолютно глухи к доводам логики.

Гороскоп на 12 июня 2022: Водолей

В сегодняшнем спектакле жизни вам отведена роль обаятельного чертяки. Вашим чарам трудно не поддаться. Так что смело намечайте себе жертву (от бизнес-инвестора до просто симпатичного парня на лавочке в парке) и отправляйтесь на штурм!

Гороскоп на 12 июня 2022: Рыбы

Вы сегодня просто нарасхват! Поэтому даже не рассчитывайте тихонько отсидеться в уголке. Но это и к лучшему: именно коллективная работа позволит добиться наибольшего успеха.

Читайте также: