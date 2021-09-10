Шестой лунный день отлично подходит для отдыха и общения с противоположным полом: день сулит преинтереснейшие знакомства. Гороскоп на сегодня советует улаживать организационные вопросы, не бояться новых дел и быть миролюбивым.
Сегодня благоприятное время для финансовых дел – а вот с физическими нагрузками нужно быть осторожнее.
Гороскоп на 11 сентября: Овен
Можно смело браться за новые дела. Встречи и известия хоть и будут зачастую неожиданными – но зато приятными. Отличный день для покупок и романтического свидания.
Вот только с экспериментами (особенно в отношениях с близкими людьми) стоит быть осторожным.
Гороскоп на 11 сентября: Телец
Читайте такжеРетроградный Уран в 2021 году: сколько будет длиться, чем опасен для знаков ЗодиакаСегодня нельзя брать в долг. Финансовые дела вообще вылезут на первый план – и игнорировать их не стоит. День не подходит для решения рабочих моментов и инвестирования.
Зато именно сегодня Тельцу полезно отдохнуть на природе и заняться спортом (например, выйти на пробежку в парк).
Гороскоп на 11 сентября: Близнецы
Главная опасность дня – рутина. Сегодня она может особенно раздражать Близнецов, провоцируя их на необдуманные ссоры со старшими родственниками или коллегами. Особенно это касается бытовых и финансовых вопросов.
Главное – не волноваться: финансовая ситуация вскоре наладится (просто не сегодня), а решить разногласия на любовном фронте поможет совет старого проверенного друга.
Гороскоп на 11 сентября: Рак
Гороскоп на сегодня советует такому знаку, как Рак заняться реализацией нового проекта. А заодно – провести финансовый аудит (вероятно, вскоре понадобятся средства для перевода этого проекта в практическую плоскость).
День отлично подходит для свиданий и активного отдыха на природе.
Гороскоп на 11 сентября: Лев
Гороскоп на 11 сентября для Льва не слишком благоприятный: дела будут делаться через силу, от родных и близких потребуются сочувствие, захочется, чтоб вас побаловали – но добиться этого получится вряд ли.
Неблагоприятный день для покупок и трат.
Гороскоп на 11 сентября: Дева
День отлично подходит для общения и завершения сложных дел: вероятно, именно сегодня вас посетит некая близкая к гениальности идея, которая поможет разобраться с давно мучавшим проектом.
День отлично подходит для любовных признаний и перевода отношений на новый уровень.
Гороскоп на 11 сентября: Весы
День плох для решения рабочих вопросов (возможны неожиданные финансовые потери) – зато домашние дела будут щелкаться как семечки и даже доставят удовлетворение. Не бойтесь просить о помощи и потратить время на себя, любимого.
Любовный гороскоп на сегодня не слишком радужный: возможны недопонимания с противоположным полом.
Гороскоп на 11 сентября: Скорпион
Какое-то дело, что вызвало у вас неприятие, снова напомнит о себе – постарайтесь сегодня покончить с этим вопросом.
При этом к делам стоит подходить максимально сконцентрировано и скрупулезно. Особенно, если это касается денег или покупок.
Гороскоп на 11 сентября: Стрелец
Многие представители знака сегодня испытают упадок сил и настроения. Но сейчас не время для лени – ведь именно сегодня лучше всего начинать новые дела и заниматься карьерой, отправляться в путешествия.
День особенно хорош для решения жилищных вопросов. В случае каких-то сомнений – можно смело обращаться за советом к близкому человеку: его слова помогут принять верное решение.
Гороскоп на 11 сентября: Козерог
Еще один знак, которому гороскоп сегодня запрещает лениться – Козерог. Из-за лени он может упустить очень уж выгодную и редкую возможность.
Покупками лучше заняться в первой половине дня. Вторая половина лучше подходит для физической активности.
Гороскоп на 11 сентября: Водолей
Вспыльчивость и доверчивость – вот главные враги на сегодня. Если с кем-то в ссоре – лучше игнорировать пока его сообщения, это не лучший день для выяснения отношений.
Лучше всего сегодня разгрести домашние дела.
Гороскоп на 11 сентября: Рыбы
День спокойный, в целом-то даже вялый. Поэтому лучше расслабиться и набираться сил для грядущих перемен.
День отлично подходит для душевного общения и философских бесед. Проявите доброжелательность и внимание к ближним.
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