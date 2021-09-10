11 сентября – шестой лунный день, когда нужно прощать и дарить любовь. Что готовит гороскоп на сегодня всем знакам Зодиака – читайте на УНИАН.

Шестой лунный день отлично подходит для отдыха и общения с противоположным полом: день сулит преинтереснейшие знакомства. Гороскоп на сегодня советует улаживать организационные вопросы, не бояться новых дел и быть миролюбивым.

Сегодня благоприятное время для финансовых дел – а вот с физическими нагрузками нужно быть осторожнее.

Гороскоп на 11 сентября: Овен

Можно смело браться за новые дела. Встречи и известия хоть и будут зачастую неожиданными – но зато приятными. Отличный день для покупок и романтического свидания.

Вот только с экспериментами (особенно в отношениях с близкими людьми) стоит быть осторожным.

Гороскоп на 11 сентября: Телец

Читайте такжеРетроградный Уран в 2021 году: сколько будет длиться, чем опасен для знаков ЗодиакаСегодня нельзя брать в долг. Финансовые дела вообще вылезут на первый план – и игнорировать их не стоит. День не подходит для решения рабочих моментов и инвестирования.

Зато именно сегодня Тельцу полезно отдохнуть на природе и заняться спортом (например, выйти на пробежку в парк).

Гороскоп на 11 сентября: Близнецы

Главная опасность дня – рутина. Сегодня она может особенно раздражать Близнецов, провоцируя их на необдуманные ссоры со старшими родственниками или коллегами. Особенно это касается бытовых и финансовых вопросов.

Главное – не волноваться: финансовая ситуация вскоре наладится (просто не сегодня), а решить разногласия на любовном фронте поможет совет старого проверенного друга.

Гороскоп на 11 сентября: Рак

Гороскоп на сегодня советует такому знаку, как Рак заняться реализацией нового проекта. А заодно – провести финансовый аудит (вероятно, вскоре понадобятся средства для перевода этого проекта в практическую плоскость).

День отлично подходит для свиданий и активного отдыха на природе.

Гороскоп на 11 сентября: Лев

Гороскоп на 11 сентября для Льва не слишком благоприятный: дела будут делаться через силу, от родных и близких потребуются сочувствие, захочется, чтоб вас побаловали – но добиться этого получится вряд ли.

Неблагоприятный день для покупок и трат.

Гороскоп на 11 сентября: Дева

День отлично подходит для общения и завершения сложных дел: вероятно, именно сегодня вас посетит некая близкая к гениальности идея, которая поможет разобраться с давно мучавшим проектом.

День отлично подходит для любовных признаний и перевода отношений на новый уровень.

Гороскоп на 11 сентября: Весы

День плох для решения рабочих вопросов (возможны неожиданные финансовые потери) – зато домашние дела будут щелкаться как семечки и даже доставят удовлетворение. Не бойтесь просить о помощи и потратить время на себя, любимого.

Любовный гороскоп на сегодня не слишком радужный: возможны недопонимания с противоположным полом.

Гороскоп на 11 сентября: Скорпион

Какое-то дело, что вызвало у вас неприятие, снова напомнит о себе – постарайтесь сегодня покончить с этим вопросом.

При этом к делам стоит подходить максимально сконцентрировано и скрупулезно. Особенно, если это касается денег или покупок.

Гороскоп на 11 сентября: Стрелец

Многие представители знака сегодня испытают упадок сил и настроения. Но сейчас не время для лени – ведь именно сегодня лучше всего начинать новые дела и заниматься карьерой, отправляться в путешествия.

День особенно хорош для решения жилищных вопросов. В случае каких-то сомнений – можно смело обращаться за советом к близкому человеку: его слова помогут принять верное решение.

Гороскоп на 11 сентября: Козерог

Еще один знак, которому гороскоп сегодня запрещает лениться – Козерог. Из-за лени он может упустить очень уж выгодную и редкую возможность.

Покупками лучше заняться в первой половине дня. Вторая половина лучше подходит для физической активности.

Гороскоп на 11 сентября: Водолей

Вспыльчивость и доверчивость – вот главные враги на сегодня. Если с кем-то в ссоре – лучше игнорировать пока его сообщения, это не лучший день для выяснения отношений.

Лучше всего сегодня разгрести домашние дела.

Гороскоп на 11 сентября: Рыбы

День спокойный, в целом-то даже вялый. Поэтому лучше расслабиться и набираться сил для грядущих перемен.

День отлично подходит для душевного общения и философских бесед. Проявите доброжелательность и внимание к ближним.

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Автор: Диана Беловодская