В этот день особо осторожными стоит быть только Рыбам.

Астрологи составили прогноз на 11 июля 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что во вторник ждет именно вас.

Овен

Завтра вы будете переполнены страстью, а это значит, что вам захочется любовных приключений и экспериментов. Звезды склоняют вас к "жаркой" ночи и зачатию детей.

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Телец

Тельцам стоит проявить свою гордость и не навязываться людям, которым и без них хорошо. Если вы чувствуете, что кто-то от вас отдалился или не горит желанием общаться - оставьте этого человека в покое.

Близнецы

Близнецы с таким восторгом могут рассказывать собеседникам что-то интересное, что заманят их на свою сторону. Вероятно, это связано что-то с бизнесом. У вас появятся единомышленники.

Рак

В этот день Раки смогут с легкостью манипулировать людьми. Вы почувствуете каждого, заглянете в их внутренний мир, и подтолкнете их к тому решению, которое нужно вам. Прислушивайтесь к интуиции.

Лев

Завтра Львы получат то, чего им всегда не хватает. Они обожают находиться в центре внимания, но сколько бы они этого не получали, им всегда мало. Во вторник вы наконец-то ощутите это сполна.

Дева

Первую половину дня посвятите работе и решению проблем, а вот во вторую уже спокойно можете отдыхать. Почитайте книгу или посмотрите фильм. От шумных вечеринок лучше воздержаться.

Весы

Если вы окажетесь в спорной ситуации, то проявите дипломатичность и лояльность. В остальном день пройдет легко и спокойно, так что вам не о чем переживать.

Скорпион

Скорпионам стоит быть открытыми к переменам. Не бойтесь того, что может значительно улучшить вашу жизнь. Отпустите старое, порой оно тянет нас на дно.

Стрелец

Вы проснетесь в хорошем настроении, что позволит вам с улыбкой на лице взглянуть на этот мир. Вы будете настолько вдохновлены, что захотите творить, покорять новые вершины и достигать своих целей.

Козерог

Козероги обладают аналитическим складом ума, поэтому в этот день им придется решать головоломки, связанные с работой. Однако у вас все получится, если вы проявите усидчивость и внимательность.

Водолей

Водолеи могут решиться на эксперименты со своей внешностью. Звезды говорят, что вторник - благоприятный для этого день. Так вы сможете не только прихорошиться внешне, но и отдохнуть душой.

Рыбы

А вот Рыбки в этот день будут излишне эмоциональны, поэтому есть риск, что они могут попасть в серьезный конфликт. Астрологи советуют вам укротить свой взрывной характер и быть добрее к людям.

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