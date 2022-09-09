Эксперты рассказали, чего стоит ждать и одновременно опасаться в этот день.

В субботу, 10 сентября, произойдет романтическое полнолуние. Однако не всем оно принесет романтику и положительные эмоции. Что ждет все знаки Зодиака, читайте в материале УНИАН.

Овен

У Овнов откроется "второе дыхание" на работу или занятие каким-то делом. Это прибавит им сил и мотивации.

Телец

Тельцы куда-то поедут. Однако дальней дороги астрологи не видят. Это скорее всего будет поездка за город с друзьями или визит к родственникам.

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Близнецы

У вас в этот день будет возможность отдохнуть, но и о работе вам не дадут забыть. Попробуйте хотя бы немного изменить деятельность, иначе быстро можете прийти к эмоциональному выгоранию.

Рак

Этот день принесет вам известие о том, что вам будут выплачены деньги. Скорее всего, этих средств вы не ожидали, поэтому новость будет действительно хорошей.

Однако на баснословные суммы рассчитывать не стоит.

Лев

Львам нужно подготовиться. Следующая рабочая неделя будет тяжелой, поэтому рекомендуем набраться сил, выспаться и отложить важные дела.

Дева

Вас ждет приятный сюрприз. Возможно, речь идет о каком-то романтическом подарке или походе куда-то с любимым человеком.

Весы

Не забывайте помогать тем, кто к вам обращается с соответствующей просьбой. Для вас этот день идеален, чтобы сделать доброе дело. Все содеянное вернется в десятикратном размере.

Скорпион

Скорпионам сообщат радостную новость, связанную с семьей. Это может быть пополнение, бракосочетание, приглашение на свадьбу или даже предложение им самим.

Стрелец

Вы преследуете идею сменить род деятельности. Уделите в этот день больше времени учебе и освоению новых навыков.

Козерог

Увы, в день полнолуния могут быть напряженные моменты. Так, Козерогов ждут ссоры с коллегами по работе или даже начальством.

Водолей

Завтра Водолеям необходимо быть внимательными. Отдавайте предпочтение тем делам, которые решаются быстро, здесь и сейчас, а не долгосрочным.

Рыбы

В этот день возможны проявления старых болезней или первых симптомов новых заболеваний. Не игнорируйте звоночки от своего здоровья.

Напомним, астрологи назвали три самых агрессивных знака Зодиака.

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