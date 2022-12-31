Этот день сулит удачу не всем знакам Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 1 января 2023 года для всех знаков Зодиака. Что вас ждет в первый день нового года - читайте в материале.

Овен

Овнам выпадет невероятная возможность наладить свою жизнь сразу во всех сферах. Ждите позитивных перемен!

Телец

После Нового года Тельцы могут страдать от похмелья, однако им нужно взять себя в руки и выйти на улицу. Там вас ждет чудо!

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Близнецы

Для вас начинается благоприятный период, который позволит вам уже в начале года сделать резкий рывок к своему успеху. Эксперты советуют вам не медлить.

Рак

В вашей жизни может произойти неоднозначная ситуация, которая вызовет у вас растерянность. Однако даже из нее вы можете извлечь выгоду. Хорошенько подумайте перед тем, как принять какое-то решение.

Лев

А вот Львам стоит держаться подальше от соблазнов. Помните, чем тише едете - тем дальше будете. 1 января спешка будет ни к чему, да и в авантюры вам лучше не попадать.

Дева

В этот день повезет только тем Девам, которые любят себя и ставят свои желания на первое место. Те, кто часто потакает окружающим, будут страдать.

Весы

Весы могут принять спонтанное решение о переезде. Позаботьтесь о своем комфорте и подумайте, сможете ли вы реализовать все свои планы на новом месте.

Скорпион

День будет удачным для переговоров. Вам удастся склонить на свою сторону влиятельных людей и единомышленников. Воспользуйтесь своим красноречием.

Стрелец

Стрельцы рискуют потерять работу из-за своего желания постоянно скандалить. Будьте осторожны в общении с руководством, иначе "разгрома" не миновать.

Козерог

Козероги могут попасть в некий тупик, связанный как с работой, так и с личной жизнью. Представителям этого зодиакального созвездия придется выбирать - бизнес или семья.

Водолей

Посвятите день наведению порядка в доме после новогодних праздников. Также можете побаловать себя каким-то приятным подарочком.

Рыбы

1 января вы можете наладить контакт с человеком из прошлого. Вы могли расстаться из-за каких-то разногласий, но сейчас у вас получится найти компромисс.

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