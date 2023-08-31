В целом день обещает быть спокойным.

Астрологи составили прогноз на 1 сентября 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Овен

В этот день вы можете завершить то что уже давно начали. Браться за новые дела пока не стоит, лучше посвятить время отдыху и восстановлению сил. Вечер проведите в компании друзей.

Видео дня

Телец

Вы можете получить неожиданное предложение, связанное с работой. Возможно, вам придется переехать в другой город или даже страну. Однако помните, что новое место - это всегда новые вызовы и возможности.

Близнецы

Завтра вы смело можете обсуждать с начальством свои идеи. Есть шанс, что руководство вас поддержит и поможет вам реализовать все задумки. День обещает вам успех.

Рак

День будет благоприятным для того, чтобы вы начали ремонт в своей квартире или доме. Продумайте дизайн, создайте комфорт и уют. Сделайте так, чтобы вам хотелось возвращаться домой.

Лев

Вы будете находиться в центре внимания. Это позволит вам наладить контакт со многими людьми. Однако Львам стоит отказаться от черного юмора и наглости. Тогда у вас все получится.

Дева

На вас свалятся новые задачи, которые придется решать здесь и сейчас. Звезды говорят, что от вас потребуются терпение и трудолюбие. Только так вы сможете все преодолеть.

Весы

Весам стоит подумать о смене имиджа. Все внешние изменения в пятницу будут очень удачными и подарят вам хорошее настроение еще на несколько дней вперед.

Скорпион

Завтра ваша интуиция будет на пике. Поэтому если будут возникать спорные моменты и вы не будете уверены в своем выборе, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Он вас не подведет.

Стрелец

У вас могут возникнуть проблемы с партнерами. Есть вероятность, что вас захотят кинуть на крупную сумму денег. Поэтому не подписывайте никакие документы без присутствия юриста.

Козерог

В пятницу Козероги будут пожинать плоды своего труда. К счастью, вы достаточно компетентны и трудолюбивы, чтобы они были позитивными. Можете расчитывать на повышение зарплаты.

Водолей

В этот день вы поставите точку в вопросах, которые давно не давали вам покоя. Возможно, вам придется попрощаться с людьми, которые были частью вашей жизни. Но все, что не делается - делается к лучшему.

Рыбы

Завтра вы испытаете эмпатию по отношению к людям. Вам захочется всех поддерживать, утешать, вдохновлять и веселить. Это очень хорошо, потому что часто вы и сами в этом нуждаетесь.

Вас также могут заинтересовать новости: