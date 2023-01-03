Соблюдайте баланс между работой, личной жизнью и отдыхом - советует гороскоп Львам в январе 2023

В январе 2023 Львы смогут многого добиться, если будут прислушиваться к себе. Вас ждет успех в карьере, и вы сможете решить много задач. Но не стоит забывать об отдыхе и больше времени проводить со своей семьей.

Гороскоп карьеры на январь 2023

В начале января 2023 гороскоп обещает Львам небольшое затишье - можно и передохнуть. Но, начиная со второй декады, важно не упустить момент, когда успех будет сам идти в руки. Конечно, вам, скорее всего, для этого придется упорно потрудиться, но поверьте - это будет того стоить. Не отказывайтесь от предложений, даже если они будут вас смущать - позже они окажутся очень перспективными.

Гороскоп любви на январь 2023

У холостых Львов в январе будет шанс встретить вторую половинку при неожиданных обстоятельствах. Все, что от вас нужно - не терять надежду.

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У Львов, которые состоят в отношениях, есть возможность наладить отношения с партнером - если они вдруг разладились. Сейчас хорошее время, чтобы простить друг другу обиды и прийти к компромиссу. Также первый месяц года - хорошее время для брака, он будет крепким и долгим. Семейным Львам астрологи советуют в январе вернуть в отношения немного свежей романтики - вспомните, как у вас все начиналось.

Гороскоп здоровья на январь 2023

Если новогодние праздники у вас удались на славу, то сейчас - самое время для разгрузки. Устройте себе разгрузочный денек-другой, сделайте упор на витамины, и организм скажет вам "спасибо". Неплохо будет выспаться и устроить себе небольшую физическую нагрузку. Только вот в середине и конце января с нагрузкой - как умственной, так и физической - не переусердствуйте: держите баланс между работой и отдыхом, это убережет вас от обострения хронических заболеваний.

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