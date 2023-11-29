Все проблемы можно решить, если их решать, говорит гороскоп на месяц.

Начало декабря не очень порадует Львов, которые привыкли к хорошим результатам во всем. Впрочем, выбрав правильную тактику, вы сможете повернуть ситуацию в лучшую сторону. К тому же, не работой единой - прекрасные отношения с любимым человеком нивелируют все возможные неприятности в других местах, говорит гороскоп.

Гороскоп карьеры и финансов на декабрь 2023

В последнем месяце 2023 года уроженцы солнечного знака Льва, скорее всего, будут иметь неоднозначные результаты на работе. Придется закатать рукава и сосредоточиться. Ваши усилия, направленные на то, чтобы контролировать поставленные задачи, принесут хорошие результаты, и ситуация значительно улучшится с течением месяца.

У Львов, которые ведут свой бизнес, дела пойдут вверх после некоторых задержек. Есть вероятность, что в начале месяца вы будете в проигрыше, но потом ваше финансовое положение существенно улучшится.

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Гороскоп любви на декабрь 2023

Вы с партнером будете наслаждаться хорошими дружескими отношениями, а ваша привязанность будет расти, говорит декабрьский лунный гороскоп.

Семейные Львы также будут находиться в атмосфере спокойствия и единства. Это благоприятное время для зачатия и беременности - есть вероятность, что в ближайшее время к вам пожалует аист.

Много радости в этом месяце подарят дети и младшие члены семьи.

Гороскоп здоровья на декабрь 2023

В целом в декабре у вас будет хорошее самочувствие, но в первой половине месяца могут беспокоить некоторые проблемы с глазами и желудком. Поэтому гороскоп советует уделить внимание этим моментам. Во второй половине декабря проблемы должны решиться, а здоровье накануне нового года обещает быть крепким.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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