Гороскоп по картам Таро на октябрь расскажет, чего вам ждать от судьбы во второй осенний месяц.

Таро - это колода из 78 карт, которая с давних времен используется для гаданий и ритуалов. Карты Таро не дают конкретные предсказания, а лишь помогают человеку разобраться в себе и предупреждают о возможных трудностях. Мы составили гороскоп карт Таро на октябрь 2023 для каждого знака Зодиака и расшифровали значение каждой карты.

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Овен

Карта месяца: Башня

В октябре жизнь Овнов резко и неприятно изменится, но эти изменения будут ожидаемыми. Вы знали, что всё так будет. Всё к этому шло. Эти изменения будут морально сложными для вас, но помогут избавиться от вредных и ненужных вещей в вашей жизни. Произойдет долгожданное освобождение. Черная полоса в вашей жизни закончится, а старые тревоги отпустят.

Телец

Карта месяца: Рыцарь пентаклей

Карта указывает на то, что в октябре Тельцам стоит проявить больше стараний и заняться полезными делами. Бездельничать и лениться точно не нужно. Вы достигнете очень многого, если проявите трудолюбие. Также прогноз карт Таро для всех знаков прогнозирует общение с полезными людьми и удачные поездки в октябре, поэтому не стоит всё время сидеть дома.

Близнецы

Карта месяца: Четверка чаш

Эта карта предупреждает Близнецов: вы погрязли в собственных тревогах и слишком много переживаете о прошлом. В это время от вас ускользает настоящее. Вы слишком настроены на негатив и не замечаете позитива в вашей жизни. Не хотите развиваться, начинать новые проекты и знакомиться с людьми, а хотите только жалеть себя. Также карта говорит о внутренних сомнениях, недовольстве собой, необоснованных подозрениях.

Рак

Карта месяца: Семерка жезлов

Карта предвещает, что в октябре Раки будут участвовать в борьбе (не обязательно в буквальном смысле), из которой они выйдут победителями благодаря своему упорству. Месяц начнется с неприятной ситуации вроде вмешательства в ваши личные дела или попытке помешать вам добиться цели. Возможно, у вас есть недоброжелатель. Но к концу месяца удастся достигнуть желаемого. Карта советует Ракам не идти на уступки в этом месяце. Будьте упрямыми.

Лев

Карта месяца: Девятка пентаклей

Хорошая новость для Львов - октябрь будет для вас очень благополучным. Вам крупно повезет, а старые проблемы легко разрешатся. Вы получите долгожданное вознаграждение за приложенные усилия. Также хорошим будет эмоциональное состояние. Вы почувствуете, что выложились на максимум и хорошо себя проявили.

Дева

Карта месяца: Туз чаш

Карта предсказывает радостное предвкушение, которое испытают Девы в октябре. Ваши обычные будни разбавит приятное событие, например, исполнение желания или прием гостей. Также карта предвещает удачу в любви, романтическое настроение. Девам нужно не упустить свой момент счастья и полностью насладиться им.

Весы

Карта месяца: Паж пентаклей

Прогноз карт Таро предвещает для вас удачный месяц для решения деловых вопросов. На работе и в учебе все сложится в вашу пользу, а повседневные дела пройдут по плану. На октябрь можно планировать решение любых жизненных вопросов. А если вы давно хотели улучшить свое материальное положение, то это самый удачный месяц.

Скорпион

Карта месяца: Суд

Суд - это карта изменений к лучшему. Карта предвещает благополучное решение нынешнего жизненного кризиса, чудесное избавление от трудностей или исполнение давнего желания. В целом ваша жизнь в октябре выйдет на новую ступень материального и духовного благополучия.

Стрелец

Карта месяца: Умеренность

Карта свидетельствует о том, что прямо сейчас Стрельцы проходят какое-то испытание, но скоро проблемы будут решены и вы почувствуете приятное облегчение. Умеренность несет расслабление, улучшение отношений с близким, разрешение конфликтов. Сложная ситуация разрешится без проблем и скандалов, что ранее казалось невозможным. Также карта советует Стрельцам не торопиться в октябре и решать проблемы постепенно. Спешка вам не поможет.

Козерог

Карта месяца: Королева мечей

Карты Таро советуют Козерогам приготовиться к длительному конфликту. В октябре вы часто будете слышать критику, обидные слова и неприятную правду. Легкого разрешения ситуации ждать не стоит. Возможно кто-то попытается "сдвинуть с дороги" вас, чтобы добиться собственных целей. Карта советует вам не терять контроль над собой и придерживаться логических аргументов, а не эмоций. Также не стоит слепо доверять малознакомым людям и делиться секретами.

Водолей

Карта месяца: Шестерка жезлов

У Водолеев в октябре начнется светлая полоса. Трудности разрешатся, а надежды сбудутся. Часто эта карта указывает на окончание тяжелого жизненного испытания, разрешение кризиса. Также октябрь будет очень счастливым в семейной и любовной сфере.

Рыбы

Карта месяца: Жрец

Октябрь будет для Рыб непростым месяцем. Вас ожидает какое-то соревнование, комиссия, проверка. Это будет некое жизненное испытание, которое бросит вызов вашим убеждениям. Вы можете решить ситуацию честным путем, или же можете поступить обманом или хитростью. Вселенная проверяет вас и в будущем вознаградит вас по справедливости. Также карта указывает на желание обучиться чему-то, жажду познания. Если вы давно хотели разобраться в чем-то или освоить новый навык - сейчас удачное время. Освоить нужное знание вам поможет некий авторитетный и мудрый человек.

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