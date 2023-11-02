Гороскоп карт Таро на ноябрь расскажет, как для вас пройдет последний месяц осени, и каких ошибок стоит избегать.

Таро - это набор из 78 карт, который на протяжении многих веков применяется для проведения гаданий и ритуалов. Карты Таро не предоставляют конкретных предсказаний, а скорее помогают человеку лучше понять себя и предупреждают о возможных трудностях. Мы подготовили гороскоп Таро на ноябрь 2023 года для каждого знака Зодиака и разъяснили значение каждой карты.

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Овен

Карта месяца: Пятерка чаш

В ноябре Овнов ожидает неожиданное и неприятное препятствие на пути к цели, или ухудшение отношение с кем-то из близких. Этот месяц принесет вам душевную боль или разочарование. Эту боль нужно не отбрасывать, а осмыслить и пережить - только тогда вы сможете двигаться дальше.

Телец

Карта месяца: Паж чаш

Тельцы в последний месяц осени будут ощущать приятные переживания. Это может быть радостная новость, удачное завершение давнего дела или полезное знакомство. Вы часто будете слышать комплименты и добрые слова. В вашей жизни появятся люди, которые искренне за вас переживают и готовы помочь.

Близнецы

Карта месяца: Десятка жезлов

Прогноз карт Таро на ноябрь советует Близнецам проявить силу воли и большую выносливость. В ноябре судьба испытает вас на твердость духа и уверенность в своих силах. Вы часто будете ощущать тяжесть обстоятельств, будто ваши цели недостижимы, а хорошие перспективы отсутствуют. Если вы опустите руки и поддадитесь унынию, то успеха точно можно не ждать.

Рак

Карта месяца: Жрица

Карта Жрица говорит о том, что вашей жизнью в ноябре часто будут руководить тайные и непостижимые силы, которыми вы не сможете управлять. Возможно вам станет известна информация, которая изменит ваше отношение к близким людям. Строить важные планы на ноябрь не стоит, ведь всё пойдет наперекосяк. Месяц будет удачным для любого обучения и овладения новыми навыками.

Лев

Карта месяца: Королева пентаклей

Карта предвещает материальную и финансовую стабильность в ноябре, счастливую семейную жизнь и надежную работу. В этом месяце вы будете ощущать приятную погруженность в повседневные хлопоты - ремонт, покупки, ведение хозяйства, создание уютной атмосферы, встречи с родными. Все эти заботы пройдут легко и без надрыва. В конце концов вы почувствуете улучшение качества жизни.

Дева

Карта месяца: Шестерка чаш

Карта сулит Девам большую радость в ноябре, ощущение эмоционального подъема и внутренней гармонии. Возможно неожиданное свершение забытой мечты или удачное выполнение сложных задач. В ноябре ищите вдохновение и радость в прошлом: вспомните, что приносило вам удовольствие раньше, с кем вам нравилось общаться и к чему вы стремились. Перечитайте любимые книги и пересмотрите фильмы.

Весы

Карта месяца: Семерка жезлов

В ноябре Весы столкнутся с недоброжелательным отношением со стороны завистника или конкурента. У вас появится недоброжелатель, который попытается лишить вас чего-то или помешать добиться своих целей. Но благодаря своему упорству и решимости вы достигнете успеха в борьбе. В ноябре вам не навредит упрямство и уверенность в своей правоте.

Скорпион

Карта месяца: Восьмерка пентаклей

Прогноз карт Таро для всех знаков советует Скорпионам не торопиться и медленно идти к своей цели. Тщательная и спокойная работа поможет вам добиться желаемого и получить удовольствие от своих достижений. Ноябрь будет очень удачным для хобби. Карта советует вам работать по мере сил и возможностей. А спешка и перенапряжение не помогут вам добиться целей.

Стрелец

Карта месяца: Колесница

Карта предвещает большой прогресс на работе или в личной жизни, преодоление тревог и комплексов, осуществление намерений. В достижении целей у вас откроется второе или даже третье дыхание. Вы почувствуете, что вам стали по плечу дела, которые раньше вы считали невыполнимыми. Карта Колесница обещает успех в любом незнакомом деле и награждает решительных людей.

Козерог

Карта месяца: Повешенный

Козероги в ноябре попадут в сложную жизненную ситуацию и будут вынуждены чем-то пожертвовать или пойти на неприятные уступки. Вас будет угнетать отсутствие возможности повлиять на ситуацию. Вы часто будете чувствовать себя безвольной жертвой обстоятельств, к которой судьба оказалась несправедливой. Однако весь полученный негативный опыт будет очень ценным для вас.

Водолей

Карта месяца: Король жезлов

Для Водолеев месяц будет очень удачным в карьере и финансовой сфере. Вы почувствуете в себе сильные лидерские позывы и желание вдохновлять других людей. В ноябре вам следует полностью отдаться любимому делу и раскрыть свой потенциал. Не бойтесь рисковать, принимать непопулярные решения и стараться больше, чем обычно. Тогда вы достигнете блистательного успеха, которого не забудете никогда.

Рыбы

Карта месяца: Луна

Карта предупреждает Рыб - в вашей жизни есть некий обман. Возможно, кто-то втайне завидует вам или пытается разрушить планы. Есть вероятность, что близкий человек не искреннен с вами. А возможно вы сами себя обманываете и не хотите принимать правду. Карта Луна советует Рыбам ни в чем не рисковать. Желательно также не зависеть полностью от других людей, чтобы вам могли вставить нож в спину.

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