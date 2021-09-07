Девиз месяца: "Сконцентрируйтесь и укрепите позиции".

Первый месяц осени обещает легкую неопределенность в личной жизни и работе, но ненадолго. Вы должны собрать волю в кулак и сосредоточиться на том, что для вас действительно важно. Направляя энергию в нужное русло, у вас получится приблизить удачу и скорее получить долгожданное вознаграждение.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2021

Особенно счастливым месяц окажется для тех Водолеев, которые работают в юридической сфере. Даже если многие вопросы сразу решить не получится, то все равно именно в сентябре вы найдете выход из затянувшихся проблем.

Начиная с 7 сентября, у представителей воздушной стихии проснется тяга к работе. Возможны полезные деловые знакомства. Звезды настоятельно рекомендуют найти время на обучение. Период с 19 сентября - лучшее время для того, чтобы перейти от теории к практике, от слов к действиям. Сосредоточьтесь на важном и, по возможности, привлеките к процессу как можно больше коллег, иначе рискуете нажить завистников.

В целом, финансовое положение месяца достаточно спокойное. Исключение - люди, которые работают в сфере строительства или недвижимости, у них доход будет расти. Если хотите купить, продать, арендовать или сдать жилье - звезды не против.

Гороскоп любви на сентябрь 2021

Одинокие Водолеи имеют все шансы найти себе вторую половинку или развить отношения, которые "стоят на паузе". Тригон Солнца с Ураном 7 сентября способствует этому, а Меркурий, влияющий на вас с 9 числа, ускоряет процесс. Благоприятный период закончится 23 сентября, так что, медлить не желательно.

Читайте такжеРок судьбы: 4 знакам Зодиака никогда не везет в любвиВоздушные представители знака, у которых уже есть пара, захотят укрепить отношения и еще больше сблизиться с партнером. Идеальный вариант - организовать совместную поездку, не обязательно длительную. Прогулки и непринужденное общение пойдут вам обоим на пользу.

Семейным Водолеям нужно больше времени уделять родным, особенно, после 23 сентября. В кругу близких вас ждут приятные новости как личного, так и бытового характера.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2021

С 1 по 9 сентября на вас будут влиять Лунные Узлы, поэтому звезды рекомендуют меньше осуждать других и разобраться со своим эгоизмом. Если проигнорировать совет, высока вероятность "притянуть" к себе какой-нибудь недуг.

Не навредит профилактика щитовидной железы, особенно, если она вас беспокоит. С 11 по 21 сентября - наиболее удачный период. Употребляйте в пищу морскую капусту, рыбу, орехи, сухофрукты и продукты, богатые йодом. 13 и 14 сентября можно посетить врача или сделать УЗИ.

В конце месяца самочувствие ваше будет отличным, иммунная система не подпустит ни один вирус. Внезапный прилив энергии направит к активному досугу. Можете записаться в тренажерный зал или на фитнес - регулярные тренировки не только укрепят здоровье, но и сбалансируют энергию.

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Автор: Кристина Кащавцева