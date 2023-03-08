Март 2023 для Водолея обещает быть благоприятным во всем. В семье будет царить спокойствие, а на работе удастся повысить свой статус и укрепить авторитет. Первый месяц весны приготовил для вас целую палитру событий, и при том очень хороших.
Гороскоп карьеры на март 2023
В начале марта 2023 Водолеев может одолеть лень: вы предпочтете отдых работе. Поэтому на доход смогут рассчитывать лишь активные и предприимчивые. Хотя есть вероятность, что вашему заработку помешают и определенные обстоятельства. Звезды советуют не опускать руки и решать проблемы по мере поступления. Также следует проявить чуть больше инициативы - будет полезно.
В конце месяца могут возрасти расходы - будет неплохо их распланировать и постараться сэкономить, так как вам пока придется рассчитывать только на себя.
Гороскоп любви на март 2023
Любовный гороскоп на март 2023 сулит Водолеям новые знакомства. Холостым представителям знака стоит присмотреться к своему окружению: возможно, в нем есть человек, на которого вы раньше не обращали внимания - обратите сейчас. Вполне вероятно, что он просто не решается сделать первый шаг.
Что касается семейных Водолеев, то март у вас будет спокойным: наступит долгожданный комфорт в общении с любимым человеком и близкими.
Гороскоп здоровья на март 2023
В марте Водолеям следует поберечь свое здоровье - месяц хоть и весенний, но очень обманчивый. Поэтому есть риск подхватить простуду - одевайтесь потеплее. Могут дать о себе знать некоторые проблемы с пищеварением, и хотя они не будут серьезными, все-таки следует обратить внимание на питание. Любые диеты и похудения будут хороши только если вы об этом договоритесь со своим врачом - самостоятельные эксперименты могут вылезть боком.