Девиз месяца: "Избегайте пустых хлопот".

Астрологи утверждают, что продуктивной для вас будет вторая половина сентября. Сейчас лучше всего подумать о своем эмоциональном и духовном благополучии. Больше читайте, гуляйте на природе и отдыхайте - накопленная энергия пригодится в середине месяца.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2021

В первой половине месяца на вас будет отрицательно влиять Плутон, поэтому финансовая ситуация не порадует стабильностью. Избегайте серьезных финансовых операций, подписания бумаг и сделок, связанных с деньгами. Также до 10 числа лучше ничего не покупать - скорее всего, в будущем вы пожалеете об этих тратах.

С 13 сентября вас поддержит Сатурн, так что дела пойдут вгору. Коллеги окажут поддержку, начальство похвалит, да и в целом, профессиональная сфера наладится. Продлится этот аукцион звездной щедрости до 21 числа.

С 22 по 24 число обострится интуиция и дар предсказаний, так что, вы точно будете знать, с кем стоит налаживать деловые связи, а с кем - нет.

Материальный аспект сентября довольно устойчивый, возможно получение прибыли, связанное с недвижимостью.

Гороскоп любви на сентябрь 2021

Одинокие Весы устанут от бесконечных кутежей, а вторую половинку так и не найдут. Звезды рекомендуют обращать внимание на качество, а не на количество партнеров.

Читайте такжеЛунный календарь снов на сентябрь: о чем хочет предупредить ВселеннаяТе представители знака, которые уже состоят в отношениях, столкнутся с непониманием партнера. Окажется, что у вас разные ценности - духовные и материальные. Этот факт станет причиной ваших размышлений о расставании. Решать ситуацию и находить компромиссы лучше до 11 или после 18 числа, потому что в эту неделю Весы окажутся под влиянием Луны и Плутона.

Семейные Весы тоже будут конфликтовать, но из-за денег. Астрологи считают, что стоит уменьшить траты - бережливость к деньгам избавит партнера от желания ссориться с вами.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2021

С 1 по 10 сентября влияние Плутона будет настолько велико, что могут начаться проблемы с мочеполовой системой. Высок риск появления воспалительных процессов, поэтому, если вы почувствуете недомогание - сразу идите к врачу.

В период с 11 по 21 сентября можно записаться к стоматологу и заняться своими зубами. Будьте внимательны - 14 и 15 числа на Весов повлияет Черная Луна, поэтому удалять зубы не рекомендуется.

Последняя декада месяца подарит вам отличное самочувствие и развитую интуицию. Данное время вы будете уделять помощи близким и получите от этого удовольствие.

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Автор: Кристина Кащавцева