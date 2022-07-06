Астрологи советуют Овнам в этом месяце использовать свою харизму, чтобы добиться желаемых результатов.

Представители огненной стихии не устанут удивляться в этом месяце - множество уникальных событий будут способствовать этому. Эксперты по эзотерике говорят, что получить желаемое возможно, если использовать свою энергетику правильно и не бояться быть решительнее.

Ранее мы составляли подробный гороскоп для Рыб на июль 2022.

Гороскоп карьеры на июль 2022

Работа станет вашим вдохновением - Вселенная подарит вам массу идей, которыми вы обязательно захотите поделиться с начальством. Руководство оценит такую инициативу и обязательно вознаградит финансово. Звезды советуют следить за своими эмоциями и не вступать в конфликты.

Постарайтесь больше взаимодействовать с коллективом, потому что один в поле не воин. Если вы занимаете руководящую должность, то находите общий язык с коллегами и не ввязывайтесь в сплетни - ни к чему хорошему это не приведет. Что касается финансов, то лучше деньги сейчас экономить - ваш доход в июле стабильным назвать нельзя.

Гороскоп любви на июль 2022

Для одиноких представителей знака, которые ищут себе вторую половинку, астрологи приготовили важный совет - присмотреться к своему окружению. Это не значит, что среди ваших знакомых обязательно есть "человек судьбы", но вполне вероятно присутствие близкого по духу старого товарища.

Овны, у которых есть вторая половинка или семья, окажутся в ситуации, где им нужно будет решать накопившиеся проблемы. Будьте уверены - исход будет обязательно положительным. Также звезды говорят, что у многих представителей знака возможен переезд или смена жилья.

Гороскоп здоровья на июль 2022

Карта здоровья для Овнов в этом месяце не будет складываться удачно - велики шансы ухудшения самочувствия из-за головных болей, бессонниц, мигреней или повышения давления. В случае, если вы будете испытывать недомогание, сразу обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением.

К концу месяца повысится травмоопасность, поэтому берегите голову и органы слуха. Экстремальные виды спорта и неоправданный риск вам запрещены, так что, отнеситесь к себе с особенным вниманием.

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