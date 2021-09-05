Девиз месяца: "Осознайте свою миссию".

Сентябрь подарит Стрельцам развитие во всех сферах жизни. Главное - правильно осознать, какую роль вы занимаете в происходящем. Даже если для вас сейчас в приоритете карьера - не зацикливайтесь только на этом, иначе, желаемое не сбудется.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2021

Первый месяц осени - один из самых удачных в году для вас. Возможен профессиональный рост или повышение зарплаты. Начиная с 6 сентября, судьба улыбнется всем представителям знака, вне зависимости от сферы деятельности. Больше всего повезет тем, чья работа связана с коммуникациями. Звезды рекомендуют активно увеличивать круг знакомств.

В конце второй - начале третьей недели возможны некоторые трудности, но коснутся они лишь тех, кто ставит материальное благополучие превыше всего. С 14 числа появится возможность продемонстрировать свои лидерские качества, а с 20 сентября начнется период удачных сделок, выступлений и продуктивного общения.

Финансовое состояние улучшится, Стрельцы найдут дополнительные способы заработка, а доходы превысят расходы.

Гороскоп любви на сентябрь 2021

Одиноким Стрельцам звезды советуют присмотреться к ближайшему окружению. Скорее всего, выбирать спутника жизни необходимо из тех, с кем вы уже знакомы. В начале месяца обращайте внимание на знаки - вполне возможно, что вы упускаете важные сведения.

Читайте такжеГороскоп для Скорпиона в сентябре - предсказания о карьере, здоровье и любвиВо второй декаде месяца есть риск "уйти в себя". Это произойдет либо с теми, кто уже находится в отношениях, либо с представителями огненного знака, которые считают себя выше всех остальных. Гордыня вызовет недовольство со стороны окружающих и убедит Стрельцов в том, что взаимодействие с противоположным полом - напрасная трата времени.

Семейные Стрельцы в этом месяце будут заняты делами родных и близких. Возможно, вам придется пожертвовать своими интересами, но взамен вы получите крепкий тыл, уют и заботу.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2021

С 1 по 12 сентября на вас будет влиять Черная Луна, поэтому перепады настроения перейдут все допустимые границы. Такое состояние негативно скажется на самочувствии, поэтому старайтесь контролировать свои эмоции. Если давно собирались заняться йогой - не сдерживайте себя.

В период с 13 по 22 сентября вам будет хотеться сладкого. Юпитер, влияющий на Стрельцов, обещает, что торты и пирожные, хоть и станут причиной лишних сантиметров на талии, зато улучшат эмоциональное состояние. К счастью, похудеть удастся так же быстро.

Последняя декада месяца - время хорошего настроения и высокой самооценки. Влияние Солнца побудит Стрельцов к занятиям спортом и активному отдыху. Вы будете уверенными в своих успехах, поэтому, возможно, даже сможете избавиться от вредных привычек.

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Автор: Кристина Кащавцева