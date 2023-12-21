Что ждет в январе именно вас - читайте далее.

Мольфар Макс Гордеев составил гороскоп для Рыб на январь 2024 года. По его словам, первый месяц нового года вряд ли можно назвать простым для Рыб. Но при этом будут преобладать позитивные и яркие события.

Сложности будут связаны с уязвимостью психоэмоциональной сферы тех, кто родился под знаком Рыбы. Из-за меняющегося психоэмоционального фона начнет появляться плаксивость, нервозность, уязвимость. Особенно трудно будет держать себя в руках в первой половине января. Если вам удастся справиться с эмоциями, то вы сможете продемонстрировать окружению высокий профессионализм, собранность, умение замечать детали.

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Что ждет Рыб в январе 2024 года

Второй месяц зимы окажется для Рыб периодом противоречий. С одной стороны, им будет трудно действовать из-за снижения уровня энергетики и нестабильного настроения. С другой стороны, для представителей знака откроется перспектива продвижения на работе. Вы сможете продемонстрировать свои организационные способности, которыми без сомнения обладаете.

В январе Рыбы принесут немало пользы общему делу, озвучив интересные идеи и раскрыв новые направления развития. Начальство и коллеги обязательно это оценят. Однако некоторые из вас будут демонстрировать суетливость, импульсивность, что может создать ряд препятствий, как в деловой, так и в личной сфере. Я рекомендую проявить больше осмотрительности и сдержанности.

Если отдать руководящую роль разуму, все в вашей жизни будет происходить гладко. Вы получите отличные результаты в любом деле, за которое возьметесь. В середине месяца Рыбы могут попасть в плен иллюзий. Вам будет казаться, что окружение воспринимает вас в негативном свете. Отсюда возникнут предпосылки к разногласиям и конфликтам.

Эти тенденции особенно сильно проявятся в деловой и общественной сфере. В личной жизни вы будете искусственно создавать повод для ревности и обиды. Лишь к концу месяца страсти улягутся. Ваш потенциал снова возрастет, появятся возможности и желания для укрепления деловых и личных связей.

Любовный гороскоп

Первый месяц года Рыбам будет не до любовных приключений. На первый план выйдут вопросы, связанные с карьерой, установлением новых деловых связей. Открытыми для романтики будут лишь те, кто ищет любви или только недавно завел роман.

Рыбы, находящиеся в любовном союзе, могут задуматься о переезде и начать строить планы совместно со второй половинкой на проведение этого мероприятия. Сам переезд состоится не раньше конца года.

В семейных парах может произойти расстройство. Вам и вашему партнеру будет трудно понимать друг друга, из-за чего возникнут разногласия. Постарайтесь не давать любимому человеку повода для ссоры. Четко выражайте свои желания и мысли - это облегчит взаимопонимание. Рыбам не желательно планировать на январь свадьбу. Ближе к концу месяца у вас может возникнуть желание флирта на работе, будьте осмотрительны.

Деньги и карьера

С материальной точки зрения январь окажется благополучным для Рыб. в большой степени этому будет способствовать проявленное вами трудолюбие. Уже в начале месяца можно ожидать поступления солидных сумм. Ближе к концу января материальное положение укрепится благодаря заключению выгодных финансовых сделок.

Благодаря признанию вашего профессионального мастерства у вас появятся новые возможности. Карьера может сделать крутой поворот, будьте к этому готовы. Упор в этом месяце нужно делать на коммуникацию и умение работать в команде. Успех общего дела во многом зависит от сплоченности и единства мнений в коллективе. Не расслабляйтесь раньше времени, предаваясь предпраздничной суете.

Здоровье

В первой половине месяца вам стоит избегать переутомления. Пренебрежение отдыхом может серьезно подорвать здоровье. старайтесь находить время для релаксации, поднимайте иммунитет, употребляя свежие ягоды и фрукты. В середине января могут возникнуть проблемы с работой ЖКТ. В этот период уделите внимание своему питанию.

Было бы неплохо ввести на регулярной основе умеренные физические нагрузки, например часовые тренировки в спортзале 2-3 раза в неделю. В последней декаде месяца вы будете чувствовать себя неплохо, постарайтесь поддерживать это состояние здоровым образом жизни.

Благоприятные дни: 1, 6, 10, 15, 19, 23, 27.

Неблагоприятные дни: 3, 8, 13, 17, 21, 25, 31.

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