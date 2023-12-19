Любые эксперименты будут удачными и результативными.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз для Льва на январь 2024 года. По его словам, январь станет месяцем раскрытия талантов, реализации давних идей Львов.

Обстоятельства ставят в положение, когда нужно проявлять себя. В то же время это период борьбы со своими комплексами. Будут происходить забавные совпадения, которые поставят перед выбором: защищаться или пошутить над самим собой? Чтобы чувствовать себя успешными и счастливыми, следует поучиться самоиронии.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

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Что ждет Льва в январе 2024 года

Очевидно, Льву придется выйти из зоны комфорта. В январе 2024 года события будут развиваться по наименее вероятным сценариям. Сопротивление бесполезно. Чем раньше Львы это поймут, тем быстрее придут в психологическое равновесие и смогут обернуть ситуацию в свою пользу. Январь-лучшее время, чтобы попробовать себя в новом амплуа, сделать то, что давно хотелось. Любые эксперименты проходят удачно и результативно.

В первую неделю января будут напоминать о себе проблемы прошлого месяца. С 5 января начнется новый этап. Могут происходить значимые события, меняющие привычный уклад и карьеру к лучшему. Важно провести остаток месяца активно. Хотя Львам и не присуще прятать голову в песок, периодически такое желание может возникать.

С 20 января актуальными станут вопросы любви и отношений. Представители знака будут активно контактировать с противоположным полом. Романтика проникнет во все сферы. Возможны необычные знакомства, головокружительные романы и незабываемые свидания. Изменчивость чувств не позволит создать что-то серьезное, и наверняка доставит проблемы семейным Львам. Гороскоп советует контролировать накал страстей и не переступать черту флирта.

Любовный гороскоп

Женщина Лев в январе 2024 года может проявиться как настоящая хозяйка и хранительница очага. Венера в 4 доме вызывает желание заботиться о доме и домочадцах. В отношении мужчины возникает щемящее чувство нежности. Становится по-особенному приятно готовить вкусные обеды и ужины, привносить в дом уют. Мужчинам Львам в январе я обещаю флирт, возможно, любовную авантюру. Для укрепления семьи и существующих отношений рекомендуется совместный экстремальный отдых.

Одинокие представители знака могут рассчитывать на интересные знакомства в конце месяца. Маловероятно, что завяжется что-то серьезное. Скорее всего, это будут яркие встречи и чувства, вспыхивающие, как фейерверк, и без остатка угасающие. Встретить свою судьбу получится у творческих Львов, которые поглощены любимым делом. Вас ждет если не любовь, то крепкая дружба.

Деньги и карьера

Начало 2024 года будет ярким. В январе финансовое положение станет стабильнее, придет уверенность в завтрашнем дне. Многие представители знака смогут позволить себе роскошный отдых на новогодние праздники. Солнце в знаке Стрельца способствует желанию изменить свою жизнь, сделать ее гармоничной и радостной. В то же время может возникнуть неразумная тяга к дорогим вещам. Постарайтесь не растратить деньги зря, чтобы в 2024 году не остаться ни с чем.

После 5 января наступит активный трудовой период. Деловые успехи с лихвой компенсируют возможные неудачи в других сферах. Переговоры с партнерами и соглашения позволят увеличить прибыль. В середине месяца могут произойти изменения в карьере благодаря новым знакомствам. Льву противопоказаны затворничество и уединенная работа в кабинете. Не отказывайтесь от коллективных проектов, больше общайтесь, будьте в курсе того, чем живет трудовой коллектив.

Здоровье

В январе 2024 года Львы смогут привести в порядок свои мысли и восстановиться после декабрьского стресса. Самочувствие начнет улучшаться со второй недели месяца. Появится много энергии и сил. Несмотря на высокую активность, усталость почти не ощущается. Наоборот, чем динамичнее проходит день, тем меньше нужно времени на отдых. Особое удовольствие подарит спорт, игры в футбол, волейбол, командные соревнования.

В последнюю декаду января Энергетический потенциал пойдет на спад. Нужно поберечь себя. Следите за тем, чтобы одеваться по погоде. Если появился насморк, не ждите, что сам пройдет. В конце месяца возрастает риск гайморита, различных осложнений ОРВИ.

Благоприятные дни: 2, 5, 12, 17, 21.

Неблагоприятные дни: 22, 25, 27, 28.

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