Девиз месяца: "Покоряйте новые вершины".

Звезды сулят Козерогам в этом месяце невероятный успех. Все ваши знания и умения найдут выход в практическом смысле. У вас получится реализовать не только профессиональные, но и личные амбиции. Во второй половине месяца возможны раздоры с близкими, но и эту неприятность вы переживете.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2021

В первой декаде месяца Уран будет расположен наиболее выгодным образом по отношению к вам. Поэтому вдруг окажется, что вы незаменимы и все окружающие нуждаются в вашем присутствии. 5 числа наступит пик этого состояния - Козероги станут опорой и поддержкой для коллег, так как никто, лучше вас, не сможет построить планы и стратегию.

Практически весь месяц будет удачным для решения финансовых вопросов и заключения сделок, кроме 17 сентября. К концу сентября ваш авторитет и целеустремленность будут увеличиваться, а 29 числа достигнут пика - желающих усомниться в вашем профессионализме не окажется.

Финансовый аспект месяца можно назвать весьма неплохим - доходы будут стабильными, а расходы незначительными, но приятными.

Гороскоп любви на сентябрь 2021

Одинокие Козероги почувствуют острую необходимость в партнере, поэтому всю первую половину будут искать себе человека. Обращайте внимание на события 5 сентября - знакомства, обретенные в этот день, скорее всего, перерастут в серьезные отношения.

С 12 по 20 сентября Нептун благоприятно повлияет на тех Козерогов, у которых уже есть пара. Кстати, это же время считается наиболее удачным для заключения брака, в том числе, по расчету.

Семейные Козероги в сентябре рискуют попасть в пучину страстей. Привычная размеренная жизнь содрогнется от перепадов вашего настроения. Попытайтесь держать себя в руках и не принимать поспешных решений - 25 числа всё стабилизируется. Если вам удастся пройти через эти испытания достойно, семейная жизнь заиграет новыми красками.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2021

С 1 по 11 сентября - лучшее время, чтобы заняться спортом. Астрологи утверждают, что вы физически будете чувствовать себя плохо без тренировок.

Особенно часто прислушивайтесь к своей интуиции с 12 по 20 сентября, а вот советы близких лучше оставить на потом. Такой подход поможет вам быстро вылечиться от недуга или вовсе избежать его.

В конце месяца велик риск подхватить ОРВИ, так как дыхательная система будет ослаблена. Лечитесь своевременно и проводите больше времени на свежем воздухе, благоприятные дни для этого - 24 и 25 сентября.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева