Представителей знака подхватит водоворот любовных событий и перемен.

Мольфар Макс Гордеев составил гороскоп для Козерога на январь. По его словам, что-что, а скучать в январе 2024 года Козероги точно не будут. Неважные дела уйдут даже не на второй план, а окажутся в последних пунктах списка.

Представителей знака подхватит водоворот любовных событий и перемен. Львиную долю сил заберут работа и бытовые вопросы. Это время, когда можно сорвать большой куш, если хорошо потрудиться.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

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Что ждет Козерога в январе 2024 года

В первый месяц 2024 года Козероги могут быть сами на себя не похожи. Станет сложно соблюдать дисциплину, а присущий знаку прагматизм и вовсе куда-то исчезнет. Придется буквально принуждать себя к рутинным делам и обязанностям.

Январь не подходит для новых масштабных начинаний. Энергии и задора не хватит, чтобы довести проект до ума. Да и обстоятельства не позволят. Внимание рассредоточится на десятки различных вопросов. С 13 января 2024 года и до марта 2024 года девизом должны стать слова - "меньше эмоций". Повторяйте их три раза в день: во время завтрака, обеда и ужина.

Вторая половина января 2024 года подходит для налаживания контактов. Отношения с людьми развиваются по вашему сценарию. Интуиция подсказывает правильный подход к партнерам. Вы хорошо чувствуете, где можно нажать, а в каких вопросах проявить сдержанность.

Последняя неделя месяца будет самой насыщенной. Чтобы избежать выгорания, рекомендуется 2-3 дня отдохнуть в тишине. Пойдет на пользу уединению в деревянном домике на опушке леса. Можно поехать на дачу или на турбазу вместе с семьей.

Любовный гороскоп

Несмотря на стужу за окном, в январе 2024 года многие Козероги почувствуют прилив любовной энергии. В длительных отношениях может начаться новая глава. Не исключено принятие решения о браке. Одиночек ждет круговорот встреч и свиданий. Одно из свиданий может стать судьбоносным, если вы серьезно подойдете к развитию отношений. Но я предупреждаю: рассуждать трезво, как вы привыкли, будет сложно. Личная жизнь в январе напомнит проснувшийся вулкан.

Семейные Козероги могут стать инициаторами конфликтов и скандалов. Вы слишком многого ждете от партнера. Чтобы сохранить мир в семье, следует умерить аппетиты. Женщины-Козероги могут присутствовать при мысли о супружеской измене в последнюю неделю месяца. Будет много соблазнов. Повышенное внимание коллег станет настоящим испытанием. Если вы вдруг серьезно задумаетесь пойти к другому человеку, не торопитесь. В январе 2024 года не каждый, кто мило улыбается, на самом деле испытывает любовные чувства.

Деньги и карьера

Январь 2024 - лучший месяц для представителей знака в плане финансов. Козероги, наконец, увидят плоды своих усилий. Произойдет то, к чему так долго стремились и на что рассчитывали. Это несомненно повысит мотивацию на новые свершения и победы.

Вам не нужно переходить к новому проекту, не завершив старый. Все начатые предприятия следует довести до логического завершения. Если все сделано, отлично! Возьмите отпуск, позвольте себе перевести дух. В случае возникновения трудностей рассчитывайте на связи. Умение сотрудничать, дипломатичность-ключ к решению многих проблем.

С денежными купюрами будьте бережны. Финансовая удача опьяняет, и появляется желание тратить больше, чем заработали. Помните, что кошелек не пополняется волшебством. В январе 2024 года рекомендуется совершать только запланированные покупки. Также вы можете делать вклады, если они одобрены вашими родственниками и друзьями. Совет со стороны может оказаться более полезным, чем вы себе представляете.

Здоровье

Ваш организм долгое время стоически выдерживал недосып, огрехи в питании, перенапряжение и стресс. В январе ему может понадобиться отпуск. Козерогам нужно проявить заботу о своем теле. Не помешает консультация у диетолога, посещение спа-салона, курс общеукрепляющего массажа. Вам нужно начать относиться к своему здоровью более серьезно.

Особенно опасны дни месяца-11, 12 и 13 января. Вероятны рецидивы болезней, с которыми вы, казалось бы, попрощались навсегда. Самое простое, что Козероги могут сделать - это раньше ложиться спать, есть здоровую пищу и отказаться от спиртного. Хорошее самочувствие и заряд бодрости в январе подарят теплые ванны с аромаолиями, травяной чай, небольшое количество меда с курагой, орехами и лимоном.

Благоприятные дни: 20, 22, 26, 28, 30.

Неблагоприятные дни: 3, 7, 12, 18.

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