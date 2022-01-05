Как сложится ситуация на работе и что обещает гороскоп любви для Близнецов - читайте на УНИАН.

Режим ожидания и анализ своих ощущений - это всё, что вам нужно делать в этом месяце. Звезды не советуют поддаваться импульсам и рекомендуют занять выжидательную позицию, чтобы в удобный момент начать движение к успеху.

Ранее мы рассказывали, какой гороскоп для Тельца 2022 составили астрологи.

Гороскоп карьеры на январь 2022

Начало января будет весьма суетливым - на вас обрушится ворох ситуаций, которые необходимо будет решать. Помните - не всё то золото, что блестит, задействуйте критическое мышление. В период ретроградной Венеры надеяться на удачу и благосклонность Вселенной нельзя.

В середине месяца вам может показаться, что вы способны свернуть горы - на деле это окажется не так. Не предпринимайте никаких важных решений, не меняйте работу, не бросайте прежние дела. Вдумчиво оцените происходящее и успокойтесь - не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Особенно осторожными стоит быть тем Близнецам, которые имеют дело с финансами.

Наиболее стабильный и спокойный период - конец месяца. Именно тогда вы можете найти дополнительные источники заработка или другую работу. Ваш разум будет чистым, а эмоциональное состояние комфортным, поэтому вполне вероятно, что Вселенная подарит вам несколько заманчивых шансов.

Гороскоп любви на январь 2022

Свободные от отношений Близнецы почувствуют неожиданный прилив сексуальной энергии, которая сразу же найдет отклик в бурном романе. Звезды предостерегают - знакомство вряд ли перерастет во что-то серьезное, но в качестве развлечения вполне может подойти. Лучшее, что вы можете сделать - ходить на свидания и наслаждаться моментом, не строя при этом иллюзий.

Читайте такжеСовместимость по группе крови: лайфхак, как найти мужчину и зачать ребенкаПредставители знака, которые уже состоят в отношениях, могут начать засматриваться "налево" и перестать ценить то, что у них есть. Необоснованная критика и несерьезные причины для ссор - то, чего следует избегать, если вы не хотите разрушить союз.

Семейные Близнецы тоже рискуют вступить в конфликт, но на почве материальных ценностей. Основная претензия - недостаточный заработок со стороны партнера. Даже если это так, то поднимать эту тему в январе не стоит - в этот период вы склонны гиперболизировать происходящее.

Гороскоп здоровья на январь 2022

Иммунитет у Близнецов будет крепким, а вот женское здоровье может пострадать. Тщательно следите за ним, не допускайте возможности незащищенных половых актов. Тепло одевайтесь и не переохлаждайтесь, чтобы не нажить проблем. В случае возникновения каких-либо тревожных симптомов сразу же идите к врачу.

Кто в январе окажется под ударом, так это ваш партнер. Вполне вероятно, что он подхватит вирус или впадет в состояние апатии после праздников. Если причина этому - неконтролируемое потребление алкоголя, то ранее мы рассказывали, как бороться с похмельем. А если простуда, то начинайте лечение незамедлительно.

В целом, январь подходит для активных тренировок и видов спорта. Главное - трезво оценивать свои возможности и не бежать сломя голову туда, где велик риск травм. Астрологи категорически не рекомендуют в январе прибегать к каким-либо инъекционным косметическим процедурам, а вот попробовать сменить имидж можно.

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