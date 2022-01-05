Гороскоп для Близнецов в январе / depositphotos.com

Режим ожидания и анализ своих ощущений - это всё, что вам нужно делать в этом месяце. Звезды не советуют поддаваться импульсам и рекомендуют занять выжидательную позицию, чтобы в удобный момент начать движение к успеху.

Ранее мы рассказывали, какой гороскоп для Тельца 2022 составили астрологи.

Гороскоп карьеры на январь 2022

Не переоценивайте свои силы / ua.depositphotos.com

Начало января будет весьма суетливым - на вас обрушится ворох ситуаций, которые необходимо будет решать. Помните - не всё то золото, что блестит, задействуйте критическое мышление. В период ретроградной Венеры надеяться на удачу и благосклонность Вселенной нельзя.

В середине месяца вам может показаться, что вы способны свернуть горы - на деле это окажется не так. Не предпринимайте никаких важных решений, не меняйте работу, не бросайте прежние дела. Вдумчиво оцените происходящее и успокойтесь - не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Особенно осторожными стоит быть тем Близнецам, которые имеют дело с финансами.

Наиболее стабильный и спокойный период - конец месяца. Именно тогда вы можете найти дополнительные источники заработка или другую работу. Ваш разум будет чистым, а эмоциональное состояние комфортным, поэтому вполне вероятно, что Вселенная подарит вам несколько заманчивых шансов.

Гороскоп любви на январь 2022

Что изменится в личной жизни для Близнецов / depositphotos.com

Свободные от отношений Близнецы почувствуют неожиданный прилив сексуальной энергии, которая сразу же найдет отклик в бурном романе. Звезды предостерегают - знакомство вряд ли перерастет во что-то серьезное, но в качестве развлечения вполне может подойти. Лучшее, что вы можете сделать - ходить на свидания и наслаждаться моментом, не строя при этом иллюзий.

Читайте такжеСовместимость по группе крови: лайфхак, как найти мужчину и зачать ребенкаПредставители знака, которые уже состоят в отношениях, могут начать засматриваться "налево" и перестать ценить то, что у них есть. Необоснованная критика и несерьезные причины для ссор - то, чего следует избегать, если вы не хотите разрушить союз.

Семейные Близнецы тоже рискуют вступить в конфликт, но на почве материальных ценностей. Основная претензия - недостаточный заработок со стороны партнера. Даже если это так, то поднимать эту тему в январе не стоит - в этот период вы склонны гиперболизировать происходящее.

Гороскоп здоровья на январь 2022

Обратите внимание на активные виды спорта / фото ua.depositphotos.com

Иммунитет у Близнецов будет крепким, а вот женское здоровье может пострадать. Тщательно следите за ним, не допускайте возможности незащищенных половых актов. Тепло одевайтесь и не переохлаждайтесь, чтобы не нажить проблем. В случае возникновения каких-либо тревожных симптомов сразу же идите к врачу.

Кто в январе окажется под ударом, так это ваш партнер. Вполне вероятно, что он подхватит вирус или впадет в состояние апатии после праздников. Если причина этому - неконтролируемое потребление алкоголя, то ранее мы рассказывали, как бороться с похмельем. А если простуда, то начинайте лечение незамедлительно.

В целом, январь подходит для активных тренировок и видов спорта. Главное - трезво оценивать свои возможности и не бежать сломя голову туда, где велик риск травм. Астрологи категорически не рекомендуют в январе прибегать к каким-либо инъекционным косметическим процедурам, а вот попробовать сменить имидж можно.

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