Каким будет гороскоп любви для Тельца и стоит ли ждать финансовой стабильности - читайте на УНИАН.

Звезды намекают, что представителям земного знака лучше держать карманы шире - Вселенная готова щедро отблагодарить Тельцов. Уже в этом месяце вы получите не только улучшение материального положения, но и значительные изменения в личной жизни. Что нужно делать, дабы не спугнуть удачу - далее в материале.

Гороскоп карьеры на январь 2022

Пока другие люди приходят в себя после новогодних праздников, Тельцы уже готовы взлететь вверх по карьерной лестнице. В первой половине месяца велики шансы получить повышение, а вот увольняться звезды не рекомендуют - ничего лучше не найдете.

Весь январь на вас будет влиять Нептун и ретроградная Венера, а это значит, что риски сделать неправильный выбор очень велики. Тельцы могут выдать желаемое за действительное и серьезно разочароваться. Главный совет астрологов - не бегите за импульсом, а работайте с тем, что есть.

В конце месяца шансы на успех снова повысятся, вы можете найти дополнительный заработок или получить заманчивое предложение. Это самое лучшее время, чтобы проявить все свои таланты и завоевать расположение начальства.

Гороскоп любви на январь 2022

Одиноким Тельцам стоит задуматься о том, почему у них нет партнера. Звезды рекомендуют проработать все свои ошибки и страхи, избавиться от прошлых обид и комплексов. Займитесь своим душевным состоянием, а уж после ищите человека. Помните: не закрыв предыдущую дверь, не откроете следующую.

Читайте такжеНазваны три знака Зодиака среди мужчин, которые часто "ходят налево"Представителям знака, у которых уже есть вторая половинка, необходимо отказаться от любых поездок. Если не прислушаетесь к совету, то будьте готовы к тому, что путешествие сложится не так, как вы планировали, к тому же, можете поссориться с партнером. Лучше всего остаться дома и заняться семейными делами вдвоем.

Семейные Тельцы тоже должны работать над отношениями и помнить о том, что ваш человек - живой, у него есть чувства и эмоции. Не рубите с плеча, не позволяйте минутному порыву разрушить вашу связь - посвятите первый месяц года укреплению взаимоотношений.

Гороскоп здоровья на январь 2022

Влияние Марса отразится на вас неоднозначно. С одной стороны, Тельцы будут достаточно активными, с другой - могут впасть в безрассудство. Если вы чувствуете переизбыток энергии, то запишитесь в тренажерный зал или на фитнес, а не бегите прыгать с парашютом.

Иммунитет в этом месяце не подведет, в отличие от печени и желудка. Старайтесь избегать жирных и острых блюд, проведите разгрузочные дни. Употребляйте больше свежих фруктов и овощей, пейте воду. Третья декада месяца идеально подходит для посещения массажиста, косметолога или диетолога.

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