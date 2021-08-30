Девиз месяца: "Мой дом - моя крепость".

В первый месяц осени Близнецы могут чувствовать недостаток общения на работе. Зато в личной жизни этого будет с лихвой - главное - научиться слышать себя и окружающих, чтобы создать себе надежный "тыл" среди родных и близких.

Ранее мы рассказывали, на каких женщинах чаще всего женятся - 5 знаков Зодиака.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2021

Первая декада месяца будет наиболее удачной для тех представителей знака, которые занимаются научным трудом в одиночестве. Умение сконцентрироваться на информации и абстрагироваться от внешнего шума поможет достичь карьерных высот. То же самое касается и Близнецов, чья деятельность связана с агро-сферой.

С 5 сентября желательно уделить время планированию будущего и, наоборот, начать внимательнее относиться к событиям вокруг. Будьте внимательны: 20 сентября планеты образуют удачный тригон, поэтому все дела, намеченные на этот день, имеют высокие шансы на положительный исход.

22 сентября умственная деятельность будет не такой активной, поэтому звезды не рекомендуют перетруждаться. Последняя декада месяца - ретроградный период. Используйте его, чтобы подвести итоги и выставить оценки произошедшему.

В целом, финансовую ситуацию в сентябре можно назвать стабильной - поступление денег будет регулярным.

Гороскоп любви на сентябрь 2021

С 1 по 11 сентября на вас будет влиять Венера, поэтому вы ощутите прилив сил и ощущение собственной сексуальности. Используйте это, чтобы найти вторую половинку.

Читайте такжеАстролог Влад Росс рассказал, кто этой осенью встретит свою самую большую любовьНесмотря на то, что весь месяц Близнецы будут достаточно замкнуты, постарайтесь чаще принимать приглашения друзей и развлекаться, иначе у вас не получится наладить личную жизнь. 9 и 10 сентября - наиболее удачные дни для этого. Помните, что, учитывая советы звезд и работая самостоятельно, вы очень скоро получите человека, посланного вам свыше.

Близнецам, которые уже состоят в отношениях и хотят пожениться, астрологи рекомендуют сделать это в период с 17 по 21 сентября.

Семейным представителя знака опасаться нечего - жизнь будет размеренной и спокойной. Не соблазняйтесь на мимолетные интрижки - даже ни к чему не обязывающий флирт станет причиной серьезного конфликта.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2021

В первой декаде месяца стоит заняться своими волосами и кожей. Венера находится в положительном аспекте по отношению к знаку Зодиака, эффективными будут косметологические процедуры с зелеными овощами.

С 11 по 23 сентября велик риск обострения хронических заболеваний. Звезды рекомендуют немедленно обращаться к врачу при малейших признаках плохого самочувствия и не прибегать к народным методам.

Конец месяца пройдет под влиянием Лунных узлов. Лучше всего использовать это время, чтобы распрощаться с вредными привычками, заняться спортом и научиться уделять время себе.

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Автор: Кристина Кащавцева