Представители воздушного знака откроют множество новых горизонтов в этом месяце.

Астрологи считают, что февраль 2022 может стать незабываемым и щедрым на позитивные эмоции, если Близнецы наберутся смелости и сделают шаг вперед. Удачное время для путешествий и познания своего внутреннего мира. Подробно о том, что приготовил гороскоп на месяц для Близнецов - в материале УНИАН.

Гороскоп карьеры на февраль 2022

Большую часть времени в этом месяце Близнецам будет сопутствовать удача в сфере преподавания, науке или учебе. Благоприятный период для поездок и командировок, а также знакомства с культурой других стран. Возможно удачное сотрудничество с иностранными партнерами или трудоустройство в зарубежную компанию. Если поступит такое предложение - не отказывайтесь.

Первые две недели февраля - наиболее удачное время, когда можно заложить фундамент будущего. В эти дни решения нужно принимать быстро. Главный совет - прислушиваться к советам более опытных коллег или начальства, это поможет не ошибиться.

Вторая половина месяца, наоборот, для спешки не предназначена. Марс и Уран конфликтуют между собой, а это значит, что риск принять неправильное решение увеличится в разы. Руководствуйтесь здравым смыслом и учитесь ждать.

Гороскоп любви на февраль 2022

Венера в этом месяце расположена в неудачном секторе, он усиливает вашу тягу к риску и опасностям. Увеличивается сексуальность и тяга к противоположному полу, но это ощущение, скорее всего, обманчиво. Одинокие представители знака вполне могут обрести партнера и начать головокружительный роман. Но эта связь будет греховной - рассказать о ней будущим детям не получится.

Читайте такжеНа три знака Зодиака обрушится мощный денежный поток в 2022 году - астрологиТе Близнецы, которые уже находятся в отношениях, могут ступить на ту же скользкую дорожку, но звезды категорически не рекомендуют этого делать. Скорее всего, новый партнер вас разочарует, а со старым взаимоотношения будут испорчены.

Замужних Близнецов это тоже касается - астрологи советуют не засматриваться на симпатичных новых знакомых, а направить свои силы на улучшение взаимоотношений с мужем. Конечно, если вы не хотите развода.

Гороскоп здоровья на февраль 2022

Состояние иммунитета будет на хорошем уровне, серьезные заболевания вам не грозят, но нужно следить за своим рационом. Звезды говорят, что отказ от жирной, калорийной или жареной пищи быстро поможет вам привести тело в порядок.

Если у вас есть какие-либо заболевания ЖКТ, в феврале можно сходить к врачу, чтобы выяснить ситуацию. Помните о том, что большинство заболеваний проще предотвратить, чем вылечить.

В феврале 2022 высок риск заразиться опасным вирусом, поэтому избегайте связей с малознакомыми людьми. Также будьте осторожны в гололед - планеты находятся в неудачном положении и повышают травматичность. Если будете заниматься спортом - никаких тяжелых нагрузок, только легкая гимнастика.

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