В начале осени могут быть проблемы, но они решаемы, говорит гороскоп для Девы.

Сентябрь 2023 трудно назвать очень удачным месяцем для Дев. Могут быть и расстройства, и трудности. Что поможет с ними справиться и в чем этот месяц все-таки будет хорош, подскажет гороскоп Девы.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2023

Сентябрь у Дев будет не из легких, говорит гороскоп на месяц. Вы можете столкнуться с непредвиденными проблемами, которые, в свою очередь, могут сильно расстроить ваши планы и помешать достичь целей. Постарайтесь в этом месяце придерживаться правила: "Лучше сделай сам" и как можно меньше делегировать полномочия - есть вероятность, что коллеги могут оказаться несговорчивыми.

В делах бизнеса в первом месяце осени возможны сбои, а ближе к концу месяца могут быть и финансовые затруднения.

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Гороскоп любви на сентябрь 2023

В отношениях у семейных Дев в сентябре все будет хорошо и стабильно. Вы будете наслаждаться аурой домашнего уюта и безопасности.

В то же время звезды предупреждают, что в общении с друзьями следует быть более осторожными и следить за тем, что вы говорите им и своим близким - не взболтните лишнего, чтобы не испортить отношения.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2023

В сентябре здоровье Дев может подкачать. Чтобы этого не произошло, следует более внимательно относиться к нему. Не помешает пройти медицинское обследование, советует гороскоп, с этим лучше не затягивать.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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